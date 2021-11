A solo horas de la gala del Balón de Oro, en Portugal revelan que Cristiano Ronaldo no asistirá a la ceremonia de entrega organizada por la revista France Football. Este lunes, el periodista luso Pedro Sepúlveda informó mediante sus redes sociales que el delantero de Manchester United se quedará en casa.

“Cristiano Ronaldo no estará en París hoy para la ceremonia del Balón de Oro”, compartió en su cuenta oficial. Entonces, ¿un descarte para posible ganador del premio? Si nos remontamos al pasado, cada vez que el crack no asistió a estas celebraciones se debió a que no aparecía entre los favoritos.

De hecho, las proyecciones y filtraciones de la prensa internacional colocan a Lionel Messi como el probable ganador del galardón. Por si fuera poco, ‘CR7′ no estaría ni en el podio, pues esos lugares se los pelean otras figuras como Robert Lewandowski, Jorginho o Karim Benzema, su antiguo compañero en Real Madrid.

Cristiano Ronaldo no estará en la ceremonia del Balón de Oro. (Foto: Captura de Twitter)

Cristiano Ronaldo aspira al Balón de Oro después de conquistar la Coppa Italia y la Supercopa Italiana cuando vestía la camiseta de Juventus. En la Champions League, con el cuadro de Turín se despidió en los octavos de final y en la Serie A no pudieron coronarse campeones. Encima, en la Eurocopa, pese a ser goleador del certamen con el checo Patrik Schick, se despidió en octavos ante Bélgica.

Mientras que, desde que arribó a Manchester United, el goleador brilla de forma individual con anotaciones importantes. Aunque en el ámbito colectivo hay una enorme deuda que esperan saldar con el arribo del entrenador Ralf Rangnick, quien asumirá ese cargo hasta concluir la temporada europea.

Como se recuerda, Cristiano es el dueño de un total de cinco trofeos del Balón de Oro. En su primera etapa con Manchester United, el astro logró hacerse del premio en el 2008. Los siguientes reconocimientos los obtuvo en su época como futbolista de Real Madrid en los años 2013, 2014, 2016 y 2017.

‘Palo’ a Messi y Cristiano

Jean-Pierre Papin, ganador del Balón de Oro en 1991. El francés, de entrada, está sorprendido de que Leo Messi aparezca como el gran favorito a solo unas horas de la gala que se desarrollará en París. Asimismo, el mundialista aprovechó para sacar de esa posición privilegiada a Cristiano Ronaldo.

“¡Hace cinco meses que no juega! Vi que hablábamos de él y no lo entiendo. Añadamos también a Cristiano Ronaldo en este caso”, expresó un indignado Papin. Enseguida, el ganador de la Champions League con Milan (1993-94) argumentó que el ex Barcelona no ha mostrado su mejor versión desde que aterrizó a Francia.

