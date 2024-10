Desde el Théâtre du Châtelet, este lunes 28 de octubre se llevará a cabo EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2024, un premio otorgado por la revista France Football. Este galardón reconoce al futbolista más destacado de la temporada, considerando sus logros y actuaciones del último año. Entre los principales nominados se encuentran Vinicius Junior y Jude Bellingham (Real Madrid), así como Rodri Hernández (Manchester City), Kylian Mbappé (PSG/Real Madrid) y Erling Haaland (Manchester City). La ceremonia está programado para iniciar a las 2:00 de la tarde (horario en Perú) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Disney Plus. Si estás en Argentina, lo verás en TNT Sports, DGO, Flow o Telecentro Play. Para España es a través de Movistar Plus + y en México por TUDN, VIX y Canal 9. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los detalles e incidencias de este evento en Depor.

Ceremonia del Balón de Oro 2024. (Vídeo: @ballondor)

