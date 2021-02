En YouTube, los videos de los cánticos de sus goles tienen miles de reproducciones y likes. Uno de hace siete años, del agónico gol de Luis Suárez con el Liverpool en los descuentos al Chelsea, pasa las 400 mil vistas. Puede que estemos hablando del primer relator que tiene más -o igual- protagonismo que los 22 jugadores que salen a la cancha. Juan Manuel ‘Bambino’ Pons marcó un estilo en las transmisiones desde finales del 90 y comienzos del 2000.

El entrañable relator argentino logró que el espectador espere con ansias el momento de gol, incluso sin importar de qué equipo, solo para escuchar el coro de una canción de The Beatles, Rolling Stones o Ritchie Valens y su famosa La Bamba. Un sueño cumplido, de poder unir el fútbol y la música, para un amante empedernido del rock, como él mismo lo confiesa.

Hola ‘Bambino’, es un placer tener a un referente de la narración como tú. ¿Cómo te sientes con esto?

Hace 43 años que empecé esta carrera, no es que esté arriba ahora, pero he transitado un camino, trabajando con los mejores y con cosas por aprender. Sorprendido por el boom de la Premier, yo estaba en canal 9 en los 90′ con Fernando Niembro (no había cable en ese época) y dábamos los partidos del Manchester y el Napoli de los 90 con Maradona. La verdad que yo no conozco gente que se fanatice con un relator, no lo digo por falsa modestia, lo digo con orgullo. Veo en las redes sociales que soy tendencia en los partidos de Inglaterra y es halagador.

Se identificaron con tu estilo...

Y uno le pone un poco de pimienta, le pone las canciones, pensar que hice eso 13 años, del 2000 al 2013, y nadie nos dijo nada en ese tiempo, es cantar un gol con una canción atrás, con cualquier canción de los Rolling Stones, de Duran Duran o de cualquiera y eso le gusta a la gente. La canción que más me dio fue ‘Hey Jude’ de The Beatles, que lo cantaba cuando marcaba Ruud Van Nistelrooy.

A pesar de esto no me puedo desenfocar, yo tengo que relatar el partido, cuando viene el gol, ahí le pongo mi toque y canto por lo menos 40′'.

Pero eres consciente de que hay quienes esperan el momento del gol para que cantes...

Sí claro, hay muchachos que me mandan videos de Perú, México, de Argentina no mucho, porque somos un poco difíciles. Yo tengo mala entonación, pero buen oído para darme cuenta de cómo va la canción. Si me dan la oportunidad en ESPN de poner música en los goles me voy a meter a un curso de canto para que salga mejor, así se enriquece el producto. Por ahora solo trato de vocalizar lo mejor posible.

También le cantaste a jugadores peruanos como Nolberto Solano

Es un amigo ‘Ñol’, le mando un saludo, también al flaco Gareca, a Santín y a Bonillo, que son argentinos. A ‘Ñol’ le canté en el Newcastle y también en Aston Villa. Las canciones empezaron en el 2001-2002, y la música empezó en 2004. En 2008 dejé de cantar con música, porque falleció mi mujer y quedé un poco afectado. No puedo dejar de cantar, pero en ese momento no me daba. El último partido que hice en Fox jugaba el QPR contra el City, que tenía que ganar para salir campeón, porque el United había ganado también. Recuerdo que Balotelli se mandó una ‘macana’ y yo dije “Ay Balotelli ¿para qué te traje? No tiene ganas de jugar, tiene menos sangre que rodilla de un canario” y la gente se empezó a reír. Luego Dzeko hizo el empate y cuando faltaba un minuto, hizo el gol Agüero y lo canté fuerte. Luego de ese partido los derechos de la Premier pasaron a DirecTV y fue como si me cortaran el cuerpo entero, para mí fue como morir en vida. Veía los partidos con bronca. Imagínate que yo venía relatando del 90 al 96 y luego del 2000 al 2003, son como 17 años relatando la Premier, es mucha cantidad de años.

A propósito de Nolberto Solano, ¿qué recuerdos del fútbol peruano?

He visto mucho fútbol peruano en todo este tiempo. El ‘Cholo’ Sotil era un crack, más que Cubillas, pero no era muy aplicado. Fue el primer peruano en el Barcelona. Después vi a Chumpitaz, a Julio Meléndez Calderón, un central con una elegancia increíble, a Bailetti, a Muñante, vi esa selección que perdió en el 70 contra el mejor Brasil de la historia. Percy Rojas era impresionante; Franco Navarro un gran delantero; pero Solano fue el compendio de muchas cosas, tenía una pegada impresionante y aparte tenía una velocidad impresionante para jugar de 4 o de 8.

En el actual proceso con Ricardo Gareca se dice que una cuota de esa identidad se recuperó...

El día que se convencieron con Gareca, que le dio una identidad con más temperamento, pudieron lograr cosas. Siempre estuvieron a la sombra de Uruguay y Argentina, pero porque se veían menos, porque no se la creían. Y lo digo con todo respeto, porque yo soy argentino, pero cero nacionalista. Adoro el rock y el fútbol inglés, que es el mejor del mundo. Perú tiene jugadores de gran jerarquía.

Por Perú han pasado muchos buenos entrenadores como Autuori, Ahmed (que dirigió a Cazulo, que es un amigo, y a Lobatón), Soso, algunos entrenadores le han dado ese convencimiento al jugador peruano. A partir del 80 empezó a cambiar el fútbol peruano. Vi los partidos del 85, fui a Lima el día de la marca de Reyna a Maradona y luego cuando Gareca metió el gol. A Perú solo fui esa vez, conozco el aeropuerto, Miraflores, el estudio y San Isidro.

Así como ha tenido que evolucionar el fútbol, tú como narrador has tenido que evolucionar

Ha cambiado el ritmo. Marcelo Araujo que fue mi máximo referente y el mejor relator que vi y fue el que le dio la posibilidad a la gente de bajar el volumen de la radio, le metió dinamismo al juego en los 90. Araujo fue el que inició todo, le cambió la forma el relato en la televisión, fue un capo. Yo antes relataba de otra manera, tuve que cambiar las formas. He tratado de cambiar muchos sinónimos, hace mucho que relato. Y a mi hijo que es Pablo Bari, que hoy ya empezó a despegar. Yo soy más callejero, él no tiene tanta calle.

‘Bambino’, ahora que estamos en tiempo de redes sociales, si bien es cierto que el 99% de gente está contigo, hay un 1% que no. ¿Cómo manejas eso?

A mí no me gusta que me critiquen, lo acepto. Por eso cerré mi Twitter. Tenía como 150 mil seguidores y en 2019 lo cerré. Se jugaba un River-Tigre y me equivoqué con un nombre, lo corregí al momento, pero uno en Twitter me puso “¿'Bambino’, qué te agarró? El sol de frente que te equivocaste”, me dio risa, pero me dolió y por eso cerré mi cuenta. Imagínate los que tienen más influencia, los liquidan. Yo creo que tengo 80% de aprobación y 20% de desaprobación. El Instagram sí lo tengo porque es menos cloaca. A mí no me gustan las redes, pero tengo que adaptarme porque es la modernidad. Todavía no aprendí a convivir con las redes, a pesar de que en Instagram, es mucho a favor y poco en contra. Yo sé que si no me adapto estoy frito.

