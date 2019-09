Te lo agradezco, pero no: Dani Alves explicó por qué rechazó oferta del Barcelona

Tiene 36 años, pero el ritmo de un jugador que no llega a los treinta. Y la calidad ni qué decir. Dani Alves ya no es el mismo de aquel Barcelona del 2009, pero tampoco está lejos y es por eso que cuando se quedó sin club al final del curso pasado, parte de la cúpula culé le ofreció volver a su club de siempre, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. En una entrevista para Players’ Tribune, el brasileño explicó los motivos por los que rechazó esa oferta y se inclinó por el Sao Paulo , club del cual es hincha.

" Tuve la oportunidad de volver a la Juventus. También tuve la oportunidad de volver al Barça, pero sólo el Sao Paulo, el equipo de mis sueños, creyó en mí y me dio estabilidad hasta 2022. La mayoría de los clubes no me ofrecieron eso, porque no creían en mí. Porque piensan que tengo una fecha de caducidad. Lo que quería, el punto clave para mí, era tener la estabilidad para luchar por el Mundial 2022. Ese fue el punto de partida para mi próximo desafío. Y lo he dicho desde que comencé mi carrera: soy libre. Yo decido cuando empiezo. Yo decido cuando termino ", explicó el capitán de Brasil.

" Yo no decido qué hago de repente. Pienso: "¿Qué me dará este club? ¿Cómo me hará este lugar una mejor persona? ¿Cómo me hará un mejor profesional? ", remarcó el jugador que hoy se ubica de volante en el torneo brasileño y que fue azulgrana entre 2008 y 2016.

Con la 'Canarinha'

También remarcó cómo fue su vuelta a la Selección de Brasil que dirige Tite y que, con él como capitán, lograron el título de la Copa América, una que le era esquiva desde el 2007 y con el que Brasil volvió a levantar una Copa desde la Confederaciones del 2013.

" Cuando me uní al equipo nacional, le dije a mi agente: “No quiero saber nada sobre transferencias. Soy un agente libre, pero no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque necesitaba desempeñarme bien en la Copa América. Si me iba bien, se abrirían muchas puertas. La gente vería mi calidad, mi dedicación y mis logros. Después de eso, mi mentalidad era: quiero saber cuáles son mis posibilidades en este momento. Y hubo algunos. Pero, por ejemplo, ninguno de ellos me ofreció lo que quería, excepto el equipo de mis sueños ", puntualizó.

► ¿Va por Messi y Suárez? David Beckham y sus millones de dólares llegan a Barcelona



► Lo mira de reojo: el técnico que reemplazaría a Zidane si siguen los malos resultados en el Madrid



► La 'Revolución Francesa' no termina: Zidane descarta a Pogba del Real Madrid y va por nueva estrella



► Barcelona empieza la carrera: el club top de la Premier League que también quiere a Fabián Ruiz