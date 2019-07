¡Pánico en Japón! La terrible falta a Griezmann en su debut con el Barça que preocupó a todos [VIDEO]

Antoine Griezmann ha debutado como azulgrana este martes en el Barcelona vs Chelsea en duelo válido por la Copa Rakuten 2019. El francés empezó buscando el gol desde los primeros minutos de juego, demostrando así su gran habilidad.



Lamentablemente para el exdelantero del Atlético de Madrid, el juego rudo no ha faltado en este amistoso. Cuando corrían los 18 minutos, Griezmann ha sufrido una dura falta de Jorginho mientras iba a la disputa de un balón. Se lo llevaron con todo.



El crack del Barcelona quedó tendido en la cancha del Saitama Stadium y tuvo que ser atendido por los médicos del Barcelona. Tardó un par de minutos en recuperarse y no dudó en reclamar a Jorginho del Chelsea por la rudeza en el juego.

Griezmann empezó como titular en el Barcelona vs Chelsea. (Video: DirecTV Sports)

El Barcelona en Japón

La gira del Barcelona ha despertado una enorme expectación en Japón, a pesar de las ausencias destacadas con las que llega el equipo de algunas de sus principales estrellas que jugaron la Copa América (Messi, Luis Suárez, Arturo Vidal, Coutinho y Arthur).



El presidente del club, Josep Maria Bartomeu, encabeza la comitiva azulgrana en esta visita a Japón, la primera del equipo desde 2015, en la que también aprovechará para promocionar proyectos de la entidad como las Academias y la Fundación del Barça.

► Cerca de terminar sus carreras: los 20 futbolistas mayores de 30 años más caros del planeta [FOTOS]



► ¡Tiempo al tiempo! Mbappé no piensa renovar con PSG y su fichaje por el Real Madrid sería una realidad



► Se completa la serie: revelan la tercera equipación del Barcelona para esta temporada [FOTO]



► Real Madrid se lamenta: desde Manchester apuntan que Pogba ''es feliz'' y su fichaje se enfría