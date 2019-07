¡Ahí lo tienen! De Jong debutó en el Barcelona y así fueron sus primeros toques de balón como 'Culé' [VIDEO]

Frenkie de Jong ha debutado como azulgrana este martes en el Barcelona vs Chelsea por la Copa Rakuten 2019 en Japón. El crack holandés ingresó en el segundo tiempo por Riqui Puig y dejó ver su calidad desde los primeros toque de balón que dio.



De Jong no fue de la partida ante los ingleses por decisión de Valverde. Sin embargo, todo fue diferente en el segundo tiempo. El 'Txingurri' metió mano al equipo para hacer entrar al exjugador del Ajax. Lamentablemente, al joven volante no le alcanzó para cambiar el marcador que el Barcelona tenía en contra.

Frenkie de Jong ha debutado como azulgrana este martes en el Barcelona vs Chelsea por la Copa Rakuten. (YouTube)

El Barcelona en Japón

La gira del Barcelona ha despertado una enorme expectación en Japón, a pesar de las ausencias destacadas con las que llega el equipo de algunas de sus principales estrellas que jugaron la Copa América (Messi, Luis Suárez, Arturo Vidal, Coutinho y Arthur).



El presidente del club, Josep Maria Bartomeu, encabeza la comitiva azulgrana en esta visita a Japón, la primera del equipo desde 2015, en la que también aprovechará para promocionar proyectos de la entidad como las Academias y la Fundación del Barça.

