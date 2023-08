¡Partidazo a la vista! En el estadio Allegiant de EE. UU., Barcelona vs. Milan rivalizan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el compromiso amistoso por el Soccer Champions Tour, este martes 1 de agosto. El duelo empezará a partir de las 10:00 p.m. en horario de Perú (a las 5:00 a.m. del miércoles 2, en España) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y Movistar Liga de Campeones. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte. ¡Atentos!

El actual campeón de LaLiga Santander, Barcelona, busca un buen inicio de temporada en todas sus competiciones. Hasta el momento, ha estado evaluando a numerosos jugadores jóvenes. Asimismo, en las últimas horas, la posible salida del delantero francés Dembélé al PSG ha llevado al Barça a buscar un adecuado reemplazo para el futuro.

Durante su gira norteamericana, los catalanes enfrentaron desafíos de salud que resultaron en la suspensión de su primer choque. A pesar de esto, se recuperó para enfrentar al Arsenal, donde sufrió una derrota 3-5, y posteriormente se midió ante el Real Madrid, logrando una destacada victoria con un marcador de 3-0.

Por su parte, en la pasada temporada de la Serie A, Milan alcanzó una meritoria cuarta posición, mostrando consistencia y competitividad en su actuación. También tuvieron un rendimiento destacado en la Liga de Campeones, llegando a las semifinales del certamen.

A pesar de vivir otra reestructuración, los Rossoneri han logrado concretar interesantes fichajes que los ponen nuevamente en competencia tanto en Italia como en el ámbito continental. Su estancia en EE. UU. no ha sido la más destacada, pero estos encuentros son de gran importancia para un club que anhela recuperar la gloria perdida en los últimos años.

Barcelona vs. Milan: horarios del partido

Perú: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Colombia: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Ecuador : 10:00 p.m.

: 10:00 p.m. Argentina: 12:00 a.m. (miércoles 2 de agosto)

12:00 a.m. (miércoles 2 de agosto) Uruguay : 12:00 a.m. (miércoles 2 de agosto)

: 12:00 a.m. (miércoles 2 de agosto) Brasil: 12:00 a.m. (miércoles 2 de agosto)

12:00 a.m. (miércoles 2 de agosto) Chile : 11:00 p.m.

: 11:00 p.m. Bolivia: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Paraguay : 11:00 p.m.

: 11:00 p.m. Venezuela: 11:00 p.m.

11:00 p.m. España: 5:00 a.m. (miércoles 2 de agosto)

Barcelona vs. Milan: canales de TV

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre Barcelona vs. Milan a través de las señales de STAR Plus, Movistar Liga de Campeones y Fítbol Libre TV.

Barcelona vs. Milan: ¿dónde se jugará el partido?

