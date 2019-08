Vía TV3 y DirecTV desde Michigan: Barcelona vs. Napoli chocan en amistoso internacional 2019

Canales TV y horarios del Barcelona vs. Napoli EN VIVO: revisa aquí la programación y guía completa ONLINE EN DIRECTO parilla vía TV3 Barca TV DirecTV en el Michigan Stadium de Ann Arbor (Estados Unidos) por amistoso internacional 2019. Ambas escuadras tienen pactado el encuentro a las 4:00 p.m. de Perú y México. En España va a las 11:00 p.m.



Valverde reiteró que el segundo partido frente a los italianos es un plus que ayudará a llegar en mejor forma al primer encuentro de la nueva temporada de la liga española, cuando se enfrenten al Atletic de Bilbao.



"Es el último partido y sí es el partido en el que tenemos que mostrar no el que será en Bilbao, pero del que puede ir. Tenemos un rival que nos puso en dificultades en el primer encuentro y lógicamente sí es la última piedra de toque pensando en LaLiga", reconoció Ernesto Valverde, técnico del Barcelona en la previa del choque con Napoli.

El duelo entre Barcelona y Napoli será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido amistoso de pretemporada.

Barcelona vs. Napoli: horarios del partido

Perú 4:00 p.m.

Ecuador 4:00 p.m.

Colombia 4:00 p.m.

México 4:00 p.m.

Bolivia 5:00 p.m.

Paraguay 5:00 p.m.

Chile 5:00 p.m.

Venezuela 5:00 p.m.

Argentina 6:00 p.m.

Uruguay 6:00 p.m.

Brasil 6:00 p.m.

España 11:00 p.m.

LA PREVIA DEL PARTIDO.



Barcelona y Napoli se presentarán nuevamente en Estados Unidos. A pocos días del inicio de la temporada 2019-20, ambos clubes se verán las caras este sábado 10 de agosto para jugarse una revancha.

El equipo comandado por Ernesto Valverde se quedó con la victoria en el primer compromiso disputado el miércoles. Sergio Busquets e Ivan Rakitic marcaron los tantos catalanes. Mientras que Samuel Umtiti anotó en contra el 1-1 provisional.

Barcelona pondrá a prueba por última vez al equipo que debutaría en la nueva campaña de la Liga Santander. Los blaugranas visitarán el campo del Athletic Club el viernes 16 de agosto.

Sin Lionel Messi, por lesión, Valverde apostaría por Antoine Griezmann y Luis Suárez en la ofensiva, desde el inicio. Sin embargo, el estratega español incluiría a Ousmane Dembélé para sumar más peso al ataque.

Por su lado, Carlo Ancelotti también está en la búsqueda de la escuadra ideal para iniciar la campaña en la Serie A italiana. No obstante, el técnico todavía no está conforme porque necesita algunas piezas para reforzar el plantel.

De hecho, el cuadro napolitano ha estado detrás de James Rodríguez durante el desarrollo del mercado de fichajes. Aunque, los italianos irían por otras alternativas como el mexicano Hirving Lozano, del PSV holandés.

Barcelona vs. Napoli: posibles alineaciones

Barcelona : Neto; Wagué, Todibio, Umtiti, Junior Firpo; Rakitic, Busquets, Carles Pérez, Riqui Puig, Griezmann y Suárez.



Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Zielinski, Elmas, Callejon, Fabian, Insigne, Mertens.



► ¿Pogba, el siguiente? Los 'transfer request' más sonados de los últimos años [FOTOS]



► Ahora o nunca: se decide fichaje de Pogba al Real Madrid por cierre del libro de fichajes de la Premier



► Atentos todos: Barcelona recibe 'mazazo' del PSG por Neymar y Real Madrid acecha con todo



► No se diga más: Juventus tomó decisión por el futuro de Paulo Dybala, ¿lo vende o no?