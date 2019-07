Zurdazo imparable: doblete de Carles Pérez para victoria del Barcelona sobre Vissel Kobe [VIDEO]

Barcelona no veía cómo ganarle al Vissel Kobe este sábado en Japón por la Rakuten Cup 2019. El equipo japonés en el que juega su ex volante Andrés Iniesta le plantó cara y supo plantearle las cosas a los de Ernesto Valverde. No fue hasta que Carles Pérez entró para poner la balanza a favor de los azulgranas.



A los 58' puso el primer gol culé y luego 5' antes del final apareció con un soberbio remate para vencer otra vez la portería nipona. Con solo 21 años de edad, el zurdo se convirtió sin dudas en el mejor jugador del partido.

Pérez es parte del Barcelona B y pese a su doblete ante el Kobe parece complicado que tenga un lugar en el primer equipo, sobre todo con el reciente fichaje de Antoine Griezmann.

En este duelo del conjunto culé no fue parte Lionel Messi ya que recién regresa de sus vacacaciones. La estrella argentina recién se reintegra luego de su participación en la Copa América 2019 que se celebró en Brasil.

Barcelona vs Vissel Kobe: así fue el doblete de Carles Pérez ante el Kobe. (FCB TV)

