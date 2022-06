Bélgica vs. Países Bajos EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este viernes 3 de junio por la primera jornada del grupo D de la Nations League en el Estadio Rey Balduino. El compromiso se jugará a partir de la 1:45 p. m. (hora peruana). El choque podrá ser visto a través de las señales de Star Plus y UEFA TV. No te pierdas el minuto a minuto en Depor.com.

Los ‘Diablos rojos’ esperan iniciar esta competición con el pie derecho que servirá de preparación para Qatar 2022. En la cita mundialista, el equipo enfrentará a Croacia, Marruecos y Canadá. Por eso, la escuadra dirigida por Roberto Martínez no se guarda nada y pondrá lo mejor para este duelo.

Sin embargo, la selección de Bélgica tendrá bajas importantes de cara al partido ante Países Bajos. El portero Thibaut Courtois, que levantó la UEFA Champions League con Real Madrid hace algunos días, se perderá el duelo tras sufrir dolores físicos por una pubalgia.

De la misma manera, el defensa Jason Denayer, que milita en el Lyon, tampoco participará del compromiso debido a problemas médicos. Ambos jugadores en mención se mentalizan en recuperarse para llegar aptos al Mundial.

Bélgica vs. Países Bajos: horarios

Perú: 1:45 p. m.

México: 1:45 p. m.

Colombia: 1:45 p. m.

Ecuador: 1:45 p. m.

Argentina: 3:45 p. m.

Uruguay: 3:45 p. m.

Chile: 2:45 p. m.

Bélgica vs. Países Bajos: canales

Perú: Star Plus.

México: Star Plus.

Colombia: Star Plus.

Ecuador: Star Plus.

Argentina: Star Plus.

Uruguay: Star Plus.

Chile: Star Plus.

Por otra parte, Países Bajos también tomará este encuentro como preparación de cara al Mundial. La ‘Máquina naranja’ reaparece tras estar ausente en Rusia 2018 y chocará en Catar ante el país anfitrión, Senegal y Ecuador por el grupo D.

En la previa del compromiso, el DT Louis van Gaal elogió al capacidad de sus jugadores y en especial de Kevin De Bruyne. El estratega señaló que el futbolista de Manchester City debe ser reconocido.

“Merece el Balón de Oro, pero es un centrocampista, la posibilidad de que los delanteros ganen el trofeo siempre es mayor”, señaló en conferencia de prensa.

Es importante mencionar que, en la edición pasada de la Nations League, Países Bajos quedó segundo en el grupo 1. Por su parte, Bélgica espera cobrarse su revancha ya que fue eliminado en semifinales a manos de Francia que campeonó.

Bélgica vs. Países Bajos: posibles formaciones

Bélgica: Casteels, Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco, De Bruyne, Lukaku y Trossard.

Países Bajos: Flekken, De Ligt, Van Dijk, Aké, Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Berghuis, Blind, Depay y Weghorst.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO