El colombiano Hernán Darío Gómez anunció este martes que no seguirá al frente de Panamá, a la que logró clasificar por primera vez a un Mundial, el de Rusia 2018 .



"Ahora para mí es el tiempo del difícil acto de mover los pies de donde se puso el corazón", dijo el 'Bolillo' Gómez en una carta distribuida por la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), titulada "No es más que un hasta luego".



"Despedirme es casi imposible porque siempre estarán conmigo", añadió el técnico cafetero, quien según la prensa panameña habría alcanzado un acuerdo para ser el próximo seleccionador de Ecuador.



Gómez, de 62 años, llegó a Panamá en sustitución de Julio Dely Valdés, quien estuvo a minutos de clasificar a su país a su primera repesca mundialista en el proceso de Brasil 2014.



Cuatro años después logró la hazaña de clasificar a Panamá para un Mundial, en un país con una liga semiprofesional que solo cuenta en sus vitrinas con una Copa Centroamericana (2009).



En Rusia 2018 no pudo evitar terminar último con la selección panameña, al perder sus tres partidos de la primera ronda ante Bélgica, Inglaterra y Túnez.



" Rusia 2018 fue el inicio, cumplí mi promesa de llevar a Panamá a su primer Mundial de fútbol y eso quedará de por vida en mi corazón y en el de todos los panameños", dijo Gómnez.



Como asistente del técnico Francisco Maturana, Gómez obtuvo con Atlético Nacional la Copa Libertadores de 1989, lo que lo catapultó a la selección de Colombia.



Casi 30 años después, el 'Bolillo' puede presumir de haber clasificado a tres selecciones diferentes a la máxima cita futbolística: Colombia (Francia-1998), Ecuador (Corea del Sur y Japón-2002) y Panamá (Rusia-2018).



Además participó de los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos-1994 como asistente de Maturana con Colombia.



Ahora, de acuerdo a medios ecuatorianos, se dice que aceptará la oferta de la Selección norteña para aceptar un cargo rumbo a las Eliminatorias Qatar 2022.



Fuente: AFP

No es más que un hasta luego... el técnico Hernán Gómez envió una emotiva carta a todos los panameños. #TodosSomosPanamá pic.twitter.com/YQrYTRsyrp — FEPAFUT (@fepafut) 17 de julio de 2018