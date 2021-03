El fútbol boliviano vive sus horas más negras. Esta semana se tenía programado el arranque del Torno Apertura; sin embargo, una huelga de futbolistas habría provocado la suspensión de cuatro compromisos, todos en el propio campo de juego.

La ocurrencia más insólita sucedió en el estadio Estadio Olímpico Patria, donde se tenía previsto que se enfrenten Independiente Petrolero y Oriente Petrolero. Pese a que los futbolistas se hicieron presente en la cancha, tomaron la postura de su agremiación y decidieron no jugar el choque.

Transcurrido el tiempo de espera estipulado en el reglamento, el juez Raúl Orosco decidió dar por cancelado el encuentro. Esto desencadenó la ira de Jenny Montaño, presidenta de Independiente Petrolero, quien entró al campo de juego y decidió despedir a Mijail Avilés (capitán) por negarse a realizar el sorteo inicial.

“Lamentablemente no tienes contrato ni nada para demandarme. No te voy a pagar nada. Lo siento chicos. Me dieron su palabra. No voy a escucharlos, porque lo que ustedes han hecho no se hace”, le dijo la mandamás al futbolista, mientras todo era grabado por las cámaras de televisión.

Cabe resaltar que el motivo principal de esta huelga son las deudas pendientes del año pasado, en particular de los meses donde el fútbol estuvo detenido a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19=.

Por otro lado, FABOL (Futbolistas Agremiados de Bolivia) se pronunció respecto a lo ocurrido y señaló que ningún futbolista de Independiente Petrolero cuenta con contrato a la fecha.

“Ha quedado expuesto cómo funciona la Federación. Cómo puede permitir que un club presente un equipo sin que sus jugadores tengan contrato. Nunca se ha visto esto en el fútbol boliviano”, señaló David Paniagua, secretario general de la agremiación.





