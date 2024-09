Desde el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago, Bolivia vs Chile (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 8 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Las acciones serán este martes 10 de setiembre desde las 5:00 pm (horario de Bolivia, una hora más en Chile y una hora menos en Perú). La ‘Verde’ llega con otros ánimos a la capital sureña luego de golear 4-0 a Venezuela y volver a sumar en el proceso clasificatorio; en cambio, la ‘Roja’ de Ricardo Gareca se presenta en medio de un panorama complicado que se agudizó con la derrota por 3-0 frente a Argentina la fecha pasada. Si quieres ver este partido, la transmisión estará disponibles por la señal de Tigo Sports y FBF Play para Bolivia; mientras que en Chile, este encuentro podrás vivirlo por Chilevisión, ESPN y Disney Plus; en Perú, será transmitido por Movistar Deportes ((Movistar Eventos 2, canal 515). Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV ni Pelota Libre, señales piratas. No te pierdas todos los detalles de este cotejo en la web de Depor.

Bolivia visita a Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago por la fecha 8 de las Eliminatorias 2026. (La Verde)