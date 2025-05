El final de la temporada europea 2024/2025 está cerca y la mayoría de las principales ligas del ‘Viejo Continente’ ya conocen a sus respectivos campeones. Sin embargo, la expectativa ahora recae en la lucha por conseguir la Bota de Oro, un premio que distingue a los máximos goleadores de las competiciones y donde la competencia se extenderá hasta el último partido.

Quien lidera la clasificación de la Bota de Oro 2025 es el delantero sueco Viktor Gyökeres, quien juega en Sporting Club y ayer sábado anotó un gol en el triunfo por 2-0 sobre Vitoria. Su equipo se coronó campeón de la Primeira Liga de Portugal y el atacante alcanzó los 39 goles en el torneo, colocándolo como la primera opción para conseguir este trofeo.

Si bien Gyökeres es el futbolista con más goles en las ligas europeas, no puede cantar victoria. Sucede que el sistema de clasificación de la Bota de Oro le da a Portugal un puntaje de 1.5 por cada gol. Es decir, se multiplica el número de goles por esta cifra; lo que significa que el sueco, con 39 goles encima, suma un total de 58.5 puntos en el presente curso.

Viktor Gyökeres es el goleador del Sporting Clube de Portugal. (Foto: Getty Images)

Mbappé y Salah en la pelea por la Bota de Oro

No obstante, Gyökeres no tiene el trofeo asegurado. Al terminar la liga de Portugal y no tener más ocasiones para incrementar su puntaje, los 58.5 puntos conseguidos son amenazados por Kylian Mbappé y Mohamed Salah, quienes son sus más cercanos perseguidores y podrían arrebatarle el primero lugar de la clasificación.

Mbappé y Salah registran 28 goles en LaLiga y la Premier League, respectivamente, pero a su favor tienen un detalle particular: el sistema de clasificación de la Bota de Oro otorga 2 puntos por cada gol convertido en una de las cinco grandes ligas de Europa. En ese sentido, ambos delanteros sumarían un total de 56 puntos cada uno.

Con ello, para que Mbappé supere el puntaje de Gyökeres tendría que marcar dos goles al cierre de la temporada europea. Al francés le queda por delante dos partidos más con el Real Madrid: este domingo ante Sevilla y la próxima semana frente a Real Sociedad. Eso sí, dependerá también de que Salah no lo supere en puntaje.

Mbappé suma 26 goles en LaLiga. (Foto: EFE)

Por su parte, el caso del egipcio es similar. A Salah le restan dos partidos más por jugar con Liverpool: el lunes visita al Brighton y terminará la Premier League en casa ante Crystal Palace. ‘Mo’ necesita por lo menos dos goles para sacar a Gyökeres del primer lugar de la clasificación. Eso sí, también deberá mirar a lo que Mbappé pueda hacer.

En el cuarto lugar de la lista aparece Harry Kane, del Bayern Munich, quien llegó a los 52 puntos y no tiene opción de sumar más. La Bundesliga finalizó este fin de semana. Por otro lado, aunque más lejano, Robert Lewandowski también tiene opciones de ganar. El polaco registra 50 puntos y tiene dos partidos más por jugar con Barcelona.

Mohamed Salah tiene un valor de mercado de 55 millones de euros, según Transfermarkt.

Así va la clasificación Bota de Oro 2025

Viktor Gyökeres (Sporting Club / 39 goles): 58.5 puntos Kylian Mbappé (Real Madrid / 28 goles): 56 puntos Mohamed Salah (Liverpool / 28 goles): 56 puntos Harry Kane (Bayern Munich / 26 goles): 52 puntos Robert Lewandowski (Barcelona / 25 goles): 50 puntos

