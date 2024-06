Brasil vs Estados Unidos se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 12 de junio desde el Camping World Stadium, como parte de un partido amistoso internacional. En su último encuentro, la ‘Verdeamarelha’ derrotó 3-2 a México, mientras que los norteamericanos perdieron 5-1 contra Colombia. El choque está programado para iniciar a las 6:00 de la tarde (hora en Perú y 8:00 p.m. en Brasil) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. En Brasil, se podrá ver en Canais Globo, Zapping, Claro TV, SporTV y Globo, mientras que en Estados Unidos será televisado por Telemundo y TNT USA. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Brasil vs Estados Unidos en un partido amistoso internacional. (Vídeo: @CBF_Futebol).





Posibles alineaciones de Brasil vs Estados Unidos

: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Wendell; Andreas Pereira, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo, Vinicius Jr. Estados Unidos: Matt Turner; Joe Scally, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Gio Reyna, Johnny Cardoso; Timothy Weah, Folarin Balogun, Christian Pulisic.