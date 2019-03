Una 'chiquita' para 'Chiquitín' Quintero: la dura falta con que Casemiro se vio obligado a frenarlo [VIDEO]

El 'Chiquitín' Quintero empezó como titular en el Panamá vs Brasil por Amistoso Internacional de fecha FIFA 2019 en el estadio do Dragao de Porto. Y cuando corrían los 20 minutos del partido, recibió un dura falta de Casemiro, el volante del Real Madrid.



Fue la única forma que el capitán de Brasil encontró para frenar una contra segura de Panamá. Pese a la dureza de la jugada, el volante no recibió ni la amarilla. Afortunadamente para el 'Chiquitín' Quintero, no hubo un dolor tan grande que le impida seguir en el partido.

Los goles del Panamá vs Brasil

El Brasil vs. Panamá tuvo emociones desde el inicio. Si bien el equipo de Tite fue el primero en marcar , los 'Canaleros' no se quedaron atrás. Y todo gracias a un gol espectacular de cabeza de Adolfo Machado.



El delantero de 34 años del The Strongest puso el 1-1 del Panamá vs Brasil en el Do Dragao de Porto gracias a una definición que dejó como estatua al portero Ederson. Recibió un pase largo de Davis y metió la cabeza para instalar la paridad. La euforia se apoderó de sus compañeros.



Solo unos minutos antes del gol de Machado , Lucas Paquetá apareció para abrir el marcador en Porto. Tras un pase de Casemiro, el hombre del AC Milan definió en área chica para el 1-0. Se trata de su primer tanto con la 'Canarinha'.



