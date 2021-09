Brasil vivió esta semana un escándalo tras la suspensión del partido ante Argentina por incumplimiento de protocolos contra la pandemia. Aunque no fue el único. Rogério Caboclo, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), fue suspendido del cargo durante un año por acoso sexual. El ahora ex mandamás de la CBF no podrá pisar la sede del organismo y tendrá que pagar una singular multa, que incluye hasta comida para animales, para archivar el caso.

El alto ejecutivo llegó a un acuerdo de sanción penal anticipada, propuesto por la Fiscalía, por el que tendrá que pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos (unos 110.000 reales, unos 21.153 dólares), según informaron este viernes medios locales.

La multa, no obstante, no será cancelada en dinero sino en alimento para perros y gatos que será destinado a dos organizaciones defensoras de animales, y artículos de dotación, como teléfonos móviles y repuestos para vehículos, para la “Patrulla María da Penha”, un programa de la Policía y del Tribunal de Río que brinda asistencia a mujeres víctimas de violencia.

Caboclo fue acusado formalmente por acoso moral y sexual por una trabajadora vinculada con la CBF desde 2012, quien detalló varios episodios de comportamiento inapropiado por parte del dirigente ante la Comisión de Ética del Fútbol Brasileño y la Junta de Gobernanza y Conformidad de la CBF.

Entre las denuncias, la funcionaria -cuyo nombre se mantiene bajo secreto- dijo que el ejecutivo la llamó “perra” y que llegó a ofrecerle galletas para perros, según reveló entonces el canal ‘Globoesporte’.

De acuerdo con la información de los medios, el Comité de Ética de CBF resolvió que Caboclo no había cometido acoso sexual a una empleada de la entidad y calificó su conducta solo como inapropiada, además de la sugerencia de sanción de 15 meses.

También esta semana, el presidente destituido, que asumió la presidencia de la CBF en abril de 2019, tras haber sido elegido en 2018, recibió una orden del Tribunal Laboral Regional para no acercarse a la sede de CBF durante un año.

Con la información de EFE





