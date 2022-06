FIFA desestimó el reclamo de Chile sobre la supuesta mala inscripción de Byron Castillo por lo que Ecuador mantuvo su cupo al Mundial 2022. Un semana pasó luego del pronunciamiento del ente rector del fútbol y el país norteño lo continúa festejando, aunque el lateral de León pasó por días complicados.

En ese sentido, el futbolista ecuatoriano Carlos Gruezo reveló que el equipo estaba inquieto por su compañero quien en un partido rompió en llanto por el estrés. “Estábamos tranquilos, lo único que nos preocupaba era el estado mental de Byron porque no es fácil soportar esa situación, estar metido en esas cosas”, señaló durante una entrevista con El Heraldo.

“Nosotros internamente vivimos todo muy tranquilos. Ecuador, como Federación y como equipo, había cumplido con todos los requisitos para competir en la eliminatoria. Los puntos que conseguimos, los conseguimos en la cancha”, añadió el jugador del Augsburgo para el medio colombiano.

Carlos Gruezo recalcó que lo importante es que los problemas ya pasaron por el bienestar de Byron. “Se pudo demostrar lo contrario, el chico puede estar nuevamente en la selección y Ecuador puede ir al Mundial. Eso nos llena de alegría y más tranquilidad. La mejor forma de responder a todo eso fue el silencio. El tiempo nos dio la razón”, expresó.

Byron Castillo se concentra en el Mundial

Durante su presentación en León, el lateral ecuatoriano señaló que ahora está enfocado en su nuevo equipo y en jugar en Catar con su selección. “Depende cómo me vaya en el campo de juego. También quiero jugar el Mundial, tengo fe de lo que está pasando”, mencionó en conferencia de prensa.

“Ha llegado el momento de la calma. En este tiempo he tenido mucha gente cercana a mí que me ha apoyado en todo, estoy positivo, he dejado atrás (la denuncia de Chile) y estoy en el presente”, añadió.





