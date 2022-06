Las primeras horas del viernes estuvieron cargadas de muchas dudas e incertidumbre por conocer cuál sería la decisión que tomaría la FIFA sobre el famoso ‘Caso de Byron Castillo’. El suceso no solo se vivió en Ecuador y Chile, los países involucrados, sino en todo el continente. Este fallo podría dejar sin Mundial a la ‘Tri’ y clasificar directamente a la ‘Roja’, hecho que finalmente no terminó ocurriendo. Por el momento.

El máximo ente del fútbol desestimó la denuncia de la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) y decidió cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Según argumentaron desde el país sureño, los ecuatorianos habrían realizado una alineación indebida del jugador Byron Castillo, quien habría falsificado sus documentos de nacimiento.

El comunicado oficial de la FIFA sobre la denuncia de Chile. (Foto: FIFA)

Seguirán peleando

Una vez conocida la decisión de FIFA, Eduardo Carlezzo, abogado de la federación chilena empezó a trabajar en lo que será la apelación que presentarán. Lo primero será pedir los fundamentos de la resolución. En caso desde Zúrich sigan firmes en su postura, el último paso será recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

“Chile solicitó las razones del fallo, ya que estas no fueron expuestas. La siguiente instancia es presentarse ante la Comisión de Apelación de la FIFA. El resultado de la apelación debería conocerse en los próximos 20 días. De resultar negativo se recurrirá al TAS. El abogado Carlezzo ha dicho que en casos de urgencia el TAS ha sabido fallar rápido. Hay un convencimiento total dentro de la federación de que las pruebas expuestas son contundentes”, señaló el periodista chileno Juan Ignacio Gardella del diario Publimetro.

Por su parte, Álvaro Alfaro de Canal 13 afirmó que la defensa mapochina reunió una gran cantidad de pruebas, pero que estas no fueron capaces de convencer a FIFA para que se admita el pedido de castigar a Ecuador con la pérdida de puntos en las Eliminatorias Qatar 2022.

“Había una mínima esperanza, aunque se sospechaba que este fallo podía ser negativo, pese a la cantidad de pruebas que presentó la defensa de Chile. Fotos de Facebook de Castillo con familiares en Colombia, audios de militares ecuatorianos y muchas más. Sin embargo, esto no fue suficiente para que la denuncia sea favorable para Chile”, sostuvo Alfaro.

Chile acabó en el séptimo lugar de las Eliminatorias Qatar 2022. (Foto: Agencias)

Firmes y confiados

Del otro lado, Celso Vásconez, abogado externo de la FEF, no se mostró sorprendido por la resolución de FIFA. Siempre creyó que la federación ecuatoriana había actuado bajo la ley, ya que se tomó el tiempo necesario para investigar la situación de Byron Castillo antes de ser convocado.

“La verdad es que la resolución no nos sorprendió porque era lo que estábamos esperando. Se había hecho un buen trabajo. No solo dentro del caso, sino antes, blindando a la Federación Ecuatoriana ante cualquier tipo de incidente similar al que terminó ocurriendo. FIFA desestimó todos los argumentos presentados por Chile. Por norma solo se hace pública la parte resolutiva, no se conocen los motivos de este rechazo. Ahora Chile tiene diez días para apelar”, indicó.

Según su punto de vista Chile “tendrá que tener en cuenta el tiempo y los recursos económicos. Ir al TAS no es nada barato. Estamos hablando de un promedio de 70 a 80 dólares solo en costos, sin contar honorarios de abogados. En Chile tienen que estar consciente que el Mundial Qatar 2022 ya puede haber iniciado cuando asistan al tribunal. Al final el reclamo podrá ser solo para dejar un precedente”, enfatizó.

🤫 Nos vemos en Catar pic.twitter.com/Hblzl92cYY — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 10, 2022

Muy poco probable

Este caso fue seguido de cerca por el especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares, quien ve casi nulas las posibilidades de que Chile pueda conseguir su objetivo de clasificar a Qatar 2022. Desde su vasta experiencia señaló que pudo haber pasado para que la FIFA desestime esta denuncia

“Presumo que la ANFP no ha podido acreditar que Byron Castillo tenga nacionalidad colombiana. Por ese motivo el jugador era elegible por Ecuador y la denuncia quedó cerrada. Al final se va a ratificar lo que Ecuador logró dentro del campo de juego”, afirmó.

No se quedará con los brazos cruzados

Tras lo acontecido, Byron Castillo no dejará que su nombre quede mancillado y tomará cartas en el asunto. Se enfrentará por la vía legal contra la federación mapochina. Así lo anunció su abogado Andrés Holguín en diálogo con el programa ecuatoriano La Clave.

“Con el empresario de Byron hemos acordado que vamos a demandar a la Federación Chilena cuando este caso termine. Vamos a actuar en contra de la Federación Chilena. Tenemos que analizar hasta dónde queremos llegar, si hasta una sanción disciplinaria o si hasta un resarcimiento económico. Pero al menos Byron, sabemos que va a actuar en contra de ellos”, declaró Holguín.

Byron Castillo fue el jugador envuelto en la polémica entre Chile y Ecuador. (Foto: AFP)









