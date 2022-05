El último miércoles, la FIFA abrió un procedimiento disciplinario en relación con el posible incumplimiento por Byron Castillo de los criterios de convocatoria para ocho partidos que disputó con la selección de Ecuador en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. El máximo ente del fútbol respondió así a una denuncia interpuesta por la Federación de Chile ante esa Comisión Disciplinaria, en la que presentaba alegaciones sobre la posible falsificación de los documentos que conceden la nacionalidad ecuatoriana al jugador del Barcelona SC.

Semejante medida de la FIFA ha creado un gigantesco ambiente de optimismo en la prensa chilena, que cree que el organismo terminará fallando a favor de los sureños y estos terminarán disputando el Mundial de Qatar en lugar de la selección que dirige el argentino Gustavo Alfaro. Pero no queda ahí.

En Chile están tan seguros que irán a la Copa del Mundo que ya hasta piensan en la fase de octavos de final. Por como han quedado establecido los grupos, el periodista Manuel de Tezanos celebró que Brasil no se cruzaría en el camino de La Roja con mira a cuartos.

“No toca el Grupo A junto a Qatar, Senegal y Países Bajos. Brasil está en el Grupo G, por lo que no hay chances que no toque con ellos”, indicó De Tezanos Pinto en el programa que tiene en TNT Sports junto al reconocido entrenador Claudio Borghi.

Cabe recordar que la Federación de Chile denunció el pasado día 5 que hay “innumerables pruebas de que el jugador nació en Colombia”. Una posible sanción de la FIFA podría implicar la resta de puntos a Ecuador por los partidos que Castillo jugó, lo que alteraría la nómina de clasificados.

“Las investigaciones realizadas en Ecuador, entre ellas, un informe jurídico de la Dirección Nacional de Registro Civil, declararon la existencia de inconsistencias en el certificado de nacimiento presentado por el jugador”, afirmó este organismo, que acusó a la Federación Ecuatoriana de tener “total conocimiento” de las irregularidades.

Un informe técnico jurídico de la dirección nacional del registro civil de Ecuador afirma que la inscripción de nacimiento de Byron Castillo en la ciudad ecuatoriana de Guayas no consta en el tomo, la página y el acta solicitado, según un documento oficial al que la agencia Efe tuvo acceso.





