Conoce en qué canales y horarios ver el partido Chile vs Túnez EN VIVO y EN DIRECTO por las semifinales de la Copa Kirín en el Estadio Parque Misaki de Japón, desde la 1:15 a.m. (hora peruana) y 2:15 a.m. (hora en Chile) este viernes 9 de junio. La transmisión estará a cargo de Chilevisión, TNT Sports HD y TNT Sports 2. Sigue AQUÍ las principales incidencias del cotejo por el minuto a minuto de Depor.com, con todas las estadísticas, tarjetas, mejores jugadas y goles. Engánchate también a las redes sociales de las selecciones de Chile y Túnez. Tras el debut con derrota de Eduardo Berizzo ante Corea del Sur (2-0), ‘La Roja’ va por la recuperación en su primer partido de la competición. Túnez, 35 del ranking de la FIFA, se alista para el Mundial, donde enfrentará a Francia, Dinamarca y al ganador del repechaje Perú vs Australia por el Grupo D.

Chile vs Túnez: posibles formaciones:

Chile: Sebastián Pérez; Nayel Mehssatou, Gary Medel, Paulo Díaz, Eugenio Mena; Marcelino Núñez, Tomás Alarcón; Pablo Galdames; Diego Valencia, Ben Brereton Díaz y Jean Meneses.

Túnez: Bechir Ben Said; Mohamed Drager, Nader Ghandri, Montassar Talbi, Ali Abdi; Mohamed Firas Ben Alarbi, Hannibal Mejbri, Aissa Laidouni, Ferjani Sassi; Taha Yassine Khenissi y Naim Sliti.

Chile vs. Túnez: La Roja se prepara en Japón para la Copa Kirín | VIDEO: @LaRoja





