Inicia el camino final rumbo a una medalla en el fútbol femenino en los Juegos Olímpicos París 2024. Colombia vs. España se enfrentarán este sábado 3 de agosto, a partir de las 10:00 a.m. (hora de Colombia) / 5:00 p.m. (hora de España), en lo que será el duelo de los cuartos de final de esta disciplina. La transmisión en territorio colombiano por señal abierta estará a cargo de Caracol TV EN VIVO (GOL Caracol). Recordemos que las colombianas vienen de quedar como mejor tercera del Grupo A, mientras que España arrasó en el Grupo C ganando sus 3 partidos. Sigue aquí el minuto a minuto, donde La Roja es la favorita.

Caracol TV EN VIVO transmitirá Colombia vs. España femenino por cuartos de final de Juegos Olímpicos París 2024. (Video: @FCFSeleccionCol)