Las cosas como son. Una de las grandes interrogantes que se hace un futbolista cuando está apunto de terminar su carrera es el qué hará después una vez que esta llegue a su fin. Algunos optan por mantenerse ligados a la profesión estudiando para ser entrenador, mientras que otros -como Carlos Vela- lo descartan por completo.

En una entrevista concedida al medio ‘GQ’, el delantero mexicano de Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS) zanjó rotundamente que vaya a dedicarse a la dirección técnica cuando cuelgue los botines. Es más, Vela fue bastante explícito en este sentido, dejando un mensaje que sonará muy divertido -pero cierto- para muchos.

“De momento no quiero cerrarme puertas, pero te diría que nada de ser entrenador”, empezó diciendo ‘Carlitos’, antes de soltar una frase que se haría viral en minutos. “Eso de ser técnico... No sigo las órdenes que me dan, como para dárselas a otros”, agregó el mexicano en tono jocoso.

Y es que todo hace indicar por propia boca de Carlos Vela, que no es exactamente el jugador más obediente que digamos. Pese a ser una las grandes estrellas que hoy por hoy brillan con luz propia en la liga de Estados Unidos, el exArsenal prefiere divertirse sobre el terreno de juego antes que hacerle caso a su DT.

No obstante, esto parece no importarle mucho a sus seguidores, que continúan respaldándolo a pesar de sus declaraciones. Cosa que no es para menos, pues si hay algo que ha caracterizado a Vela en los últimos meses es que el mexicano es capaz de definir un encuentro por si solo. No por nada batió el récord de goles en una temporada en la MLS.