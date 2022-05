La denuncia desde la Federación de Fútbol de Chile contra Byron Castillo, por el posible uso de documentos falsos para jugar por Ecuador, todavía viene siendo investigada. Este miércoles, la FIFA aseguró que abrirá un proceso disciplinario sobre el caso, aunque desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confían en un positivo desenlace para sus intereses.

Celso Vásconez, quien es un abogado externo de la FEF, se refirió al tema en una entrevista para radio La Red y manifestó que el máximo ente rector del fútbol mundial no tiene antecedentes para dejar a la ‘Tri’ fuera de la Copa del Mundo Qatar 2022.

“Hay que decir algo que es cierto: no existe precedente internacional en el que FIFA dejara fuera de un Mundial a una selección por un tema como este. No existe. FIFA hace es lo que debe. Recibe una denuncia, tiene que abrir un expediente para analizarla y después tomará una decisión final”, expresó el letrado.

“La posición de Ecuador es fuerte, tiene respaldos con el poder judicial, mientras que Chile tiene procesos investigativos en los que no se llegó a concluir la nulidad de un documento”, agregó el vocero de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

De la misma forma, Celso Vásconez debatió la denuncia de las autoridades chilenas: “Si la justicia está corrompida o no, no implica que puedan ser declaradas nulas. Chile dice que es una práctica recurrente el adulterar edad y documentos. FIFA va a decir si está corroborado o si hay un proceso judicial, y ellos no tienen lo segundo. Las investigaciones que tienen no fueron confirmadas por un juez”.

“Chile puede interponer una denuncia por falsificación de documentos y que un juez dictamine. La responsabilidad fue de la federación que lo inscribió sin cumplir requisitos. En el caso de Castillo, no hay falsificación de documentos, ellos inscriben en base a una sentencia y la información que le da el jugador”, resaltó el abogado.

Finalmente, Celso Vásconez indicó como podría concluir el litigio. “En el caso de que FIFA determine responsabilidad, mal podría trasladar eso a la FEF, porque ellos lo hicieron con un jugador y una sentencia. Si la persona falsificó documentos, son víctimas y no partícipes. Ir al Mundial no está en riesgo ni en juego. Posiblemente la FIFA determine inhabilitar al futbolista y lo sancione, pero de ninguna manera a la federación”, sentenció.





