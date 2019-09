Has vivido engañado: UEFA publicó cómo pronunciar algunos nombres de los cracks de la Champions League [FOTOS]

► La hora de la revolución: Zidane echa mano de sus millonarios fichajes para debut en París



► Zidane ya no sabe qué hacer: un nuevo lesionado en el Real Madrid se pierde partido ante PSG



¿Te imaginas haber estado pronunciando por muchas temporadas el nombre de Lewandowski tal y como se escribe, y que lo estabas haciendo mal? Pues sí, y no es el único ejemplo. Este lunes, horas antes de que comience una nueva edición de la Champions League , la UEFA publicó una guía con las transcripciones fonéticas de los nombres de algunos cracks del torneo.

En la galería de fotos podrás enterarte cómo se pronuncia correctamente el nombre de Robert. Pero no solo eso. Hasta nombres y apellidos más comunes y sencillos como el de Charles Aránguiz del Bayern Leverkusen dejan de serlo en la guía oficial de la UEFA.

Joao Félix, Antoine Griezmann, Toni Kroos o Dani Carvajal son algunos de los ejemplos de correcto pronunciamiento que encontrarás en la siguiente galería. Ya lo sabes, si quieres narrar un partido adecuadamente, no dejes pasar esta guía que todo comunicador debería comenzar a tener en cuenta.

Abren telón

La UEFA Champions League comienza este martes con ocho encuentros, entre los que destacan tres partidazos: Chelsea vs. Valencia, Napoli vs. Liverpool y el más esperado del día, el Borussia Dortmund vs. Barcelona.

Es justamente este partido el que se robará las miradas de todo el mundo de fútbol porque no solo promete ser un partidazo de igual a igual, sino que marcaría el retorno de Lionel Messi. El capitán fue convocado por Ernesto Valverde y tendría sus primeros minutos en la temporada tras superar una lesión muscular.

► Real Madrid sonríe: PSG descarta a Mbappé y a Cavani para el debut por Champions en Francia



► A romperla en Champions: Ansu Fati y la posibilidad de romper un nuevo récord



► Con Messi y CR7 palmo a palmo: el top 10 de los goleadores históricos de la Champions League [FOTOS]



► ¿Griezmann, eres tú? Riquelme, la nueva 'joya' del Atlético con gran parecido físico al francés