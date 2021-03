Tiene un ‘pacto’ con el destino. Ha visto la muerte cara a cara en dos oportunidades en casi cinco años y en ambas ha podido sobrevivir para contarlo. Su nombre es Edwin Tumiri, aunque ya todos los conocen como el ‘Hombre Milagro’. Y el apelativo le queda corto: sobrevivió a la tragedia aérea del Chapecoense y ahora se salvó en un accidente de carretera en Bolivia, en el que perdieron la vida 21 personas.

Tumiri es técnico de aviación boliviano y fue una de las seis personas que sobrevivió a la tragedia del club brasileño, que en el 2016, en el recordado vuelo ‘LaMia’, impacto en cercanías a Medellín cuando se dirigía a disputar la final de la Copa Sudamericana ese año.

El auxiliar técnico, este martes, volvió a salir con vida de un trágico accidente de carretera en su país, luego de que el bus en el que viajaba se volcara en una carretera de Cochabamba a Santa Cruz, en Bolivia, con un saldo de 21 muertos.

Edwin Tumiri solo tiene heridas leves. (Foto: Internet)

“El bus estaba corriendo, ahí me agarré del asiento delantero, sabía que nos íbamos a accidentar porque íbamos a gran velocidad. Yo seguí agarrándome, no me desparramé hasta que llegamos al suelo. Salí a gatas, me senté, mi rodilla estaba herida y dije ‘otra vez, no lo puedo creer’”, contó Tumiri a medios locales.

Y añadió: “Luego vinieron a rescatarnos, no estaba inconsciente. Creo que he sido el primero en que me lleven arriba. Me siento bendecido. Siempre dando gracias a Dios”.

Lucía Tumiri, hermana del pasajero que volvió a rozar la muerte, señaló: “Está estable, gracias a Dios, una vez más se salvó”, dijo al diario Olé.

Según el informe, el hombre tiene lastimaduras en las rodillas y raspaduras en la espalda y permanecerá la noche en observación.





