Mientras Javier Hernández luchaba por hacerse un espacio en el once titular de Manchester United, André Villas-Boas , desde Tottenham, quería que el mexicano se una a su equipo, pero no logró convencerlo.

En una entrevista concedida a 'ESPN', el entrenador reveló que hizo todo lo posible para convencer a Chicharito Hernández de dejar Old Trafford para llevárselo a White Hart Lane y luego al Zenit de Rusia.

"En el Zenit y en el Tottenham también hablamos. Estaba intentando su cesión del Manchester United", contó Villas-Boas sobre el real interés por sumar a Javier Hernández a sus filas. Pero en las dos ocasiones falló con el mexicano.

"Yo le decía: no te van a dar la oportunidad, hay que venir, aquí jugarás seguro, pero no, él creía mucho en sí y eso también me ilusionaba mucho, esa bondad de vencer, pero al final no fuimos capaces de llegar a un acuerdo", narró sobre Chicharito Hernández.

El portugués no dudó en destacar las virtudes del mexicano dentro de la cancha. "Su capacidad de desmarque, estar en el momento preciso para hacer el gol. De perder la marca del adversario y llegar al área, eso es lo que más me interesaba, también su velocidad en espacios", puntualizó.