Chile - Colombia EN VIVO: ¿cómo, cuándo y dónde VER EN DIRECTO el partido por el Sudamericano Sub 20?

Chile - Colombia EN VIVO se medirán en la última fecha del grupo A en un partido a todo o nada por una plaza en la fase final del Sudamericano Sub 20 , aunque las matemáticas y los resultados podrían incluso permitir la clasificación de los dos.

La Roja y los cafeteros están igualados a casi todo, ambos con cuatro puntos, con la misma diferencia de goles y ambos se la juegan el uno contra el otro, aunque en caso de empate al final del partido, Chile ha anotado más goles a lo largo del torneo, por lo que el pase sería para el anfitrión.

Un combinado, el chileno, que llegará a la cita con una inyección de confianza después de vencer a Brasil 1-0 este miércoles y volver a meterse de lleno en la pelea para la fase final.

Iván Morales fue quien dio oxígeno a la Roja y seguramente sea parte del once titular ante Colombia para aportar calidad frente a un equipo muy compacto que llega a la quinta jornada en tendencia ascendente.

Horarios del partido



México 4:30 p.m.

Perú 5:30 p.m.

Ecuador 5:30 p.m.

Colombia 5:30 p.m.

Bolivia 6:30 p.m.

Argentina 7:30 p.m.

Chile 7:30 p.m.

Uruguay 7:30 p.m.

Paraguay 7:30 p.m.

España 11:30 p.m.

El conjunto cafetero perdió en la primera fecha, empató en la segunda, y venció en la tercera, además de llegar con la energía recargada tras descansar en la cuarta.

Eso no quita que las urgencias en la quinta y última contra Chile no sean extremas, por lo que el combinado dirigido por Arturo Reyes necesitará mejorar su faceta goleadora, que hasta ahora se resume en un tanto, el anotado por Iván Angulo para dar los tres puntos a su selección en la tercera fecha contra Bolivia.

¿CÓMO VER CHILE VS. COLOMBIA POR APP MÓVIL?



Para ver Chile vs. Colombia podrás seguirlo por Movistar Deportes para diferentes países del continente americano; sin embargo, los mencionados canales internacionales cuentan con su aplicación móvil que puedes descargar desde tu Android, iOS o cualquier dispositivo móvil de manera segura, legal y sin restricciones si te encuentras en México y España. Solo debes adquirir el paquete de cable, descargar la app, suscribirte con tus datos personales y listo. De esta manera podrás disfrutar y ver partidos en directo en el lugar que te encuentres.

¿QUÉ CANAL DE TELEVISIÓN TRANSMITIRÁ EL CHILE VS. COLOMBIA POR EL SUDAMERICANO SUB 20?



El partido entre Chile vs. Colombia será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Movistar Deportes en exclusiva y lo verán en diferentes partes de América y Europa.

Para ello el equipo ha tenido tiempo suficiente desde el lunes que el equipo jugó su último encuentro para poder preparar el encuentro que puede suponer su pase al hexagonal final o su vuelta a casa antes de tiempo, al igual que para su rival.

Alineaciones probables:



Chile: Luis Ureta; Nicolás Fernández, Lucas Alarcón, Alex Ibacache, Nicolás Díaz; Tomás Alarcón, Víctor Méndez, Marcelo Allende; Iván Morales, Diego Valencia y Matías Sepúlveda.



Colombia: Kevin Mier; Hayen Palacios, Carlos Cuesta, Brayan Vera, Fabio Delgado; Iván Angulo, Gustavo Carvajal, Andrés Balanta, Yeison Tolosa; Luis Sandoval y Jader Valencia.