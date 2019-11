Reinaldo Rueda simpatiza con los movimientos sociales, pero sí se encuentra incómodo con la situación vive la Selección de Chile. A cuatro meses de que inicien las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, ‘La Roja’ no tendrá más partidos amistosos en el camino y la planificación del técnico colombiano ha quedado a la deriva tras la cancelación del amistoso frente a la Selección Peruana. El colombiano ha entendido el mensaje de los jugadores, pero tampoco él puede hacer nada para sacar adelante su proyecto y camino para fortalecer más a su equipo.

Hace unos días, el entrenador caleño amagó con renunciar a su cargo, pero finalmente desistió de su idea en pro de continuar bajo la dirección técnica de la Selección y su decisión de querer regresar a ‘La Roja’ a un Mundial. No obstante, si el fútbol nacional sigue parado, ¿renunciará Rueda en los próximos días? El presidente de la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) ha descartado esa opción, aunque no podría asegurarse al 100%.

“El entrenar, el desarrollar, el pensar lo que viene a partir de marzo, una clasificatoria muy intensa y demandante presupone una preparación adecuada. Lamentablemente todo lo que está pasando dificulta al cuerpo técnico”, indicó Sebastián Moreno, mandamás.

Directamente consultado por una presunta renuncia de Rueda, el timonel aseguró que "Reinaldo no ha manifestado esa intención, ni directa ni indirectamente, hacia el directorio o a este presidente", añadiendo que "más allá de lo que pueda decir Reinaldo, que tiene todo el derecho a expresarse, a nosotros no nos ha dicho nada". ¿Prepara su salida?

El presente de Chile

Chile ya no tiene más amistosos internacionales, no existe fecha FIFA disponible y los jugadores extranjeros no se encuentran obligados para trabajar al lado de Rueda.

Luego de la Copa América de Brasil, ‘La Roja’ disputó cuatro partidos amistosos con una victoria (Guinea), dos empates (Argentina y Colombia) y una derrota (Honduras).

MÁS NOTICIAS EN EL MUNDO