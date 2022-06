La selección de Ecuador ya conoce que su participación en el Mundial Qatar 2022 no corre peligro. La FIFA resolvió el caso de Byron Castillo a su favor, desestimando la denuncia de Chile por supuesta falsificación de documentos del futbolista del Barcelona SC. Semejante decisión del organismo en Zúrich ha puesto de tan buen humor a los norteños que no tardaron en burlarse de La Roja a través de sus redes sociales. En Twitter, el ‘Tri’ hizo una publicación que no tardó en convertirse en viral entre los usuarios.

La reacción de Ecuador sobre el caso de Byron Castillo.

Tras analizar las presentaciones de todas las partes implicadas y considerar todos los elementos aportados, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido cerrar el procedimiento iniciado contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), dijo la FIFA en un comunicado.

Ecuador es una de las cuatro selecciones sudamericanas que clasificó al Mundial de Qatar, junto a Brasil, Argentina y Uruguay. Perú, que quedó en el quinto puesto, jugará un repechaje internacional la próxima semana ante Australia.

”Hoy se ha hecho justicia deportiva, siempre supimos estar del lado correcto, vamos Ecuador!!!”, dijo en Twitter el presidente de la FEF, Francisco Egas.

Cabe recordar que Castillo jugó en ocho de los 18 partidos de Ecuador en las eliminatorias, encuentros en los que el “Tri” obtuvo 14 unidades sobre 24 posibles. De haber perdido los puntos por los partidos en los que apareció Castillo, se habrían quedado sin plaza en Qatar.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR