Chile vs Bolivia se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) este martes 10 de setiembre en la octava jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este partido se jugará desde Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago, a partir de las 4:00 p.m. (hora peruana, dos hora más en Chile y una más en Bolivia). La ‘Roja’ buscará reivindicarse frente a su gente luego de la goleada sufrida en Buenos Aires por 3-0; mientras que la ‘Verde’ intentará robar puntos afuera tras vencer 4-0 a Venezuela de local. La transmisión de este partido estará disponible en la señal de ESPN, Chilevisión y Disney Plus para Chile; en tanto, en Bolivia, los canales encargados serán Tigo Sports y FBF Play. En Perú, podrá ser visto vía Movistar Deportes (Movistar Eventos 2, canal 515). Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV ni Pelota Libre, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo, con todos los goles e incidencias.

