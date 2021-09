La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) no se quedará con los brazos cruzados tras la negativa de los equipos ingleses Blackburn Rovers y Watford, de no ceder al los futbolistas Ben Brereton y Francisco Sierralta, citados por Martín Lasarte para la próxima fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022.

El máximo ente del fútbol chileno decidió enviar una carta a la FIFA para hacer sentir su malestar. Francis Cagigao, director deportivo de la ANFP, señaló que agotaron todos los recursos para llegar a un acuerdo con los equipos europeos.

“Hemos estado en conversaciones toda esta semana. Estas conversaciones no avanzaron y no queda más remedio que nosotros pedirle a la FIFA que pueda intecerder de una manera u otra. Si podemos tenerlos aquí, mejor. Es lo que queremos nosotros y los jugadores. Y si no, que haya consecuencias y que FIFA aplique lo que tenga que aplicar en términos legislativos”, señaló el dirigente.

A pesar de ser notificados de FIFA, donde se les precisó que ambos jugadores quedarán inhabilitados para disputar cualquier partido en el lapso donde se jueguen las clasificatorios, la ANFP no declinó en la misiva.

“Nos dirigimos a usted, en representación de la Federación de Fútbol de Chile en razón de las infracciones cometidas por partedel Watford Football Club y Blackburn Rovers Football Club (en adelante, “clubes”) al impedir la liberación de Francisco Sierralta y Benjamin Brereton para que puedan representar a nuestro país en los partidos oficiales de la Fase Preliminar de la Copa Mundial FIFA QATAR 2022″, reza la primera parte del documento.

“Requerimos formalmente a esta Honorable Comisión del Estatuto del Jugador aplicar todas las sanciones precedentes frente al evidente incumplimiento por parte de los Clubes y Federación Inglesa, al impedir la participación de nuestros jugadores en unas fechas de partidos tan relevantes como constituyen aquellas señaladas en el párrafo primero de la presente carta”, finaliza.





