Chile vs Paraguay se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 11 de junio en un partido amistoso internacional desde el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago. Ambos equipos se llegaron a enfrentarse en 67 ocasiones de manera oficial. De estos encuentros, la Roja de Ricardo Gareca salió victorioso en 29 ocasiones, mientras que la Albirroja conoció el triunfo en 30 veces. Además, según el historial de encuentros, ambas selecciones empataron en 7 ocasiones. El choque está programado para iniciar a las 7:00 de la noche (horario en Perú, 8:00 p.m. en Chile y Paraguay ) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de vía ESPN, STAR PLUS, Chilevisión, SNT, Canal Trece, GEN, Telefuturo y Tigo Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Posibles alineaciones de Chile vs Paraguay

Chile: Claudio Bravo, Matías Catalán, Paulo Díaz, Thomas Galdames, Mauricio Isla, Erick Pulgar, Diego Valdés, Marcelino Nuñez, Ben Brereton, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Paraguay: Carlos Coronel; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Mathías Villasanti, Matías Rojas; Julio Enciso, Ramón Sosa y Alex Arce.