El arranque de las Eliminatorias requiere que los jugadores muestren un estado físico en su máximo esplendor. Esta idea fue entendida por Eduardo Berizzo, director técnico de Chile, quien dejó fuera de convocatoria para el partido ante Uruguay a un histórico: Alexis Sánchez. El delantero no ha tenido continuidad en los últimos meses, por lo que decidieron no arriesgarlo.

“Alexis ha sido sometido a exámenes médicos en relación con su fichaje y queremos ser cautelosos en cuanto a su situación física”, explicaba Eduardo Berizzo.“Estamos evaluando su salud y su estado físico, minuciosamente. Resolveremos si se integra el partido del viernes o si mantendremos la esperanza de contar con él para el partido

del martes (contra Colombia)”, agregó el Toto.

Al Fateh mostró interés por fichar a Alexis Sánchez. (Foto: Getty Images)

Lo que era un secreto a voces, se confirmó en las últimas horas y Alexis Sánchez no viajó hacia Montevideo. La idea de Berizzo es tenerlo en óptimas condiciones para el partido en condición de locales ante Colombia, el próximo martes 12 de septiembre.





El mensaje de Alexis Sánchez

La desazón de Alexis Sánchez ha sido notoria y es que, al ser uno de los históricos de ‘La Roja’, buscaba sumar un nuevo proceso de Eliminatorias. Como parte de un “desahogo”, usó las redes sociales para subir una historia con una canción de Wos, cantante argentino.

En ella se ve al atacante entrenando bajo la lluvia de ayer en Pinto Durán, mientras corre la letra. “Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. No me pidas que no lo vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar”, se logra escuchar.

Alexis Sánchez no jugará ante Uruguay en las Eliminatorias 2026. (Foto: Instagram)





¿Quién reemplazará a Alexis Sánchez?

Uno de los primeros nombres que aparecen en el radar es el de Alexander Aravena, quien ha mostrado un buen nivel individual a pesar de la opaca campaña que ha tenido Universidad Católica en los últimos meses por el Campeonato Nacional. El futbolista es el favorito a acompañar a Ben Bereton.





