Este martes 19 de noviembre, Chile vs. Venezuela EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE juegan desde el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la duodécima jornada de las Eliminatorias 2026. El duelo iniciará a las 7:00 p.m. (hora peruana y colombiana, una hora más en Venezuela y dos horas más en Chile). En Chile se podrá ver por Chilevisión, ESPN y Disney Plus; mientras que en Venezuela la transmisión estará a cargo de Venevisión y Televen. En Perú, el encuentro se podrá seguir a través de Movistar Deportes y Movistar Play vía streaming. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Ten presente que en Depor podrás conocer todas las incidencias del partido y seguir el minuto a minuto.

Chile juega contra Venezuela por las Eliminatorias 2026. (La Roja)