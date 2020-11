Tardó, pero apareció en el momento justo. Cuando ‘La Roja’ más apretaba en busca del segundo gol, un buen contragolpe de la ‘Vinotinto’ terminó en el 2-1 de Venezuela ante Chile gracias al tanto de Salomón Rondón, quien así le dio su primer triunfo a los locales en el marco de la fecha 4 de las Eliminatorias Qatar 2022, en el Olímpico de Caracas.

Entre Rómulo Otero y Yefferson Soteldo se escaparon y armaron el contraataque, que terminó un gran centro de este último al corazón del área, donde apareció Rondón, quien se anticipó a Bravo y puso el 2-1 definitivo. Venezuela le ganó por primera vez en cada a Chile por Eliminatorias.

La previa del Chile vs. Venezuela

Este encuentro podría marcar el primer triunfo de la escuadra venezolana, la misma que llega a este compromiso tras caer contra Colombia (3-0), Paraguay (1-0) y Brasil (1-0).

‘La Roja’, por su parte, llega tras una derrota (2-1) ante Uruguay, un empate (2-1) frente a Colombia y una victoria (2-0) sobre Perú.

Reinaldo Rueda no se siente como favorito para el Chile vs. Venezuela. El estratega colombiano de ‘La Roja’ tomará sus precauciones para no sufrir con un equipo que considera viene haciendo bien las cosas, a pesar que de que los resultados no se le vienen dando.





