Chile vs. Venezuela: se enfrentan en partidazo desde San Marcos por jornada 3 del Sudamericano Sub 17

Chile y Venezuela juegan (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía Movistar Deportes ONLINE TV por la tercera jornada del Sudamericano Sub 17 Perú 2019 en el estadio San Marcos. Sigue el minuto a minuto por Depor.com. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 17:10 horas en Perú y una hora antes en México.

EN VIVO y EN DIRECTO | Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Chile y Venezuela.



Chile y Venezuela: horarios en el mundo

Perú 5:10 pm. | Movistar Deportes

Ecuador 5:10 pm. | Gol TV

Colombia 5:10 pm. | Caracol

Bolivia 6:10 pm. | Tigo Sports, Bolivia TV

Venezuela 6:10 pm. | La Tele Tuya

Argentina 7:10 pm. | TyC Sports

Chile 7:10 pm. | Canal 13

Uruguay 7:10 pm. | VTV

Paraguay 7:10 pm. | RCN, Unicanal

Brasil 8:10 pm. | SporTV

Venezuela sigue sorprendiendo al mundo con su crecimiento futbolístico y este miércoles puede dejar con pie y medio fuera de la carrera al Mundial a Chile. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en el grupo A del Sudamericano Sub 17.

Este miércoles, Venezuela disputará su último partido de la fase de grupos del Sudamericano Sub 17 con la obligación de ganar para asegurar su cupo al hexagonal final y seguir peleando la chance de llegar al Mundial de Brasil. Pero no la tendrá fácil porque Chile no tiene margen de error si quiere seguir soñando con la clasificación.

La 'Vinotinto' es segundo del grupo A con cinco puntos producto de un triunfo y dos empates. Es casi fijo en la siguiente etapa, pero al descansar en la última jornada está obligado a ganar para no depender de nadie. caso contrario debe esperar lo que suceda en los últimos partidos de su serie.

Chile, en tanto, marcha cuarto con solo un punto en tres partidos disputados y sin margen de error. Sobre todo, porque este choque es el que puede considerarse contra un rival directo y en la última jornada, ante Bolivia, tendría que cumplir con el trámite para estar en la siguiente etapa. El calendario parece beneficiar a 'La Roja' pero los partidos se deben jugar.

► ¡Último minuto! El parte médico de Juventus sobre Cristiano Ronaldo y su lesión en la pierna



► Solo si no aceptan los 280 millones de Mbappé: el tapado de Florentino Pérez para el Real Madrid



► Messi en modo 'Game Of Thrones': Leo presentó alucinantes zapatillas Adidas inspiradas en la serie



► Real Madrid quiere ahorrar unos millones: los dos cracks que entrarán en la 'operación Mbappé'