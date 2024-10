Por la novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, Chile vs. Brasil juegan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este jueves 10 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El duelo está previsto para iniciar a las 7:00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana, dos más en suelo paraguayo). En Chile, el encuentro se podrá seguir a través de Chilevisión, ESPN y Disney Plus; mientras que, en Brasil, se podrá disfrutar por SPORTV. En Perú, la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y su señal de streaming Movistar Play, disponible en Movistar TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Te presente que en Depor podrás encontrar todas las incidencias del duelo y seguir el minuto a minuto.

Último partido de Brasil vs. Chile fue en 2022, victoria 4-0 para el 'Scratch'. (Video: Conmebol)