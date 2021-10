Chile – Perú se enfrentan este jueves 7 de octubre por la fecha 11 de las Eliminatorias 2022 en el Estadio Nacional de Lima, donde ambos está obligados a conseguir tres puntos para continuar con vida en la competición. Solo un punto los separan y aquí te damos todas las incidencias de ambas selecciones; además, Chilevisión transmitirá el partido de fútbol en vivo y en directo en todas sus plataformas.

El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, afirmó este martes que no se fija en las sensibles bajas que tendrá Chile para medirse a su equipo en la undécima jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, sabiendo que La Roja no contará Arturo Vidal y Eduardo Vargas ni de jugadores como Eugenio Mena, Bastián Yáñez y Francisco Sierralta.

“La verdad es que no me detengo en las ausencias que tenga una selección. Cuando uno cuenta con los mejores jugadores de un país, quien los reemplace están a la altura. Enfrentamos a Chile en su nombre, no a determinados jugadores. Eso es en lo que estamos totalmente mentalizados”, señaló Gareca.

“Chile es una selección importante en cualquiera de sus condiciones. Se ha ganado ese respeto. Nadie desconoce la relevancia de algunos jugadores, pero tienen que tener valores importantes con muchas ganas de reemplazarlos”, agregó.

¿Cómo ver vía Chilevisión, Chile vs Perú en directo online?

Con ChileVisión accedes de forma gratuita a nuestra señal en vivo y a todos nuestros programas desde tu smartphone o tablet. Disfruta de todo el fútbol chileno y partido de la La Roja como el Chile vs Perú, las últimas entrevistas y los mejores momentos de nuestra programación.

¿Dónde ver el Chile vs Perú en vivo por Chilevisión?

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

¿A qué hora se juega el Chile – Perú en el Nacional de Lima?

Perú: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

México: 20:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Brasil: 22:00 horas Uruguay: 22:00 horas

Historial de resultados entre Perú – Chile por Eliminatorias

Eliminatorias 1974: Perú 2-0 Chile

Eliminatorias 1974: Chile 2-0 Perú

Eliminatorias 1974: Chile 2-1 Perú

Eliminatorias 1978: Chile 1-1 Perú

Eliminatorias 1978: Perú 2-0 Chile

Eliminatorias 1986: Chile 4-2 Perú

Eliminatorias 1986: Perú 0-1 Chile

Eliminatorias 1998: Perú 2-1 Chile

Eliminatorias 1998: Chile 4-0 Perú

Eliminatorias 2002: Chile 1-1 Perú

Eliminatorias 2002: Perú 3-1 Chile

Eliminatorias 2006: Chile 2-1 Perú

Eliminatorias 2006: Perú 2-1 Chile

Eliminatorias 2010: Chile 2-0 Perú

Eliminatorias 2010: Perú 1-3 Chile

Eliminatorias 2014: Chile 4-2 Perú

Eliminatorias 2014: Perú 1-0 Chile

Eliminatorias 2018: Perú 3-4 Chile

Eliminatorias 2018: Chile 2-1 Perú

Eliminatorias 2022: Chile 2-0 Perú

¿Quiénes son los máximos goleadores en el Chile – Perú?

Si hablamos qué jugadores han anotado más en los enfrentamientos Chile – Perú, en la Blaquirroja es Jefferson Farfán con cinco anotaciones. En cuanto a Copas América, está el delantero Paolo Guerrero con la misma cantidad de anotaciones. Por parte de La Roja está Eduardo Vargas como el máximo artillero general con siete goles.

Precio de entradas para asistir al Chile – Perú

La FPF informó que los que obtienen el Abono Blanquirrojo tendrán plazo hasta las 20:00 horas este miércoles 6 de octubre para canjear a través de la página web fpf.joinnus.com. Cabe señalar que se dará el 20% del aforo total.

Sur: 99.00 soles.

Norte: 99.00 soles.

Oriente Lateral: 285.00 soles

Oriente Central: 380.00 soles

Occidente Lateral: 430.00 soles

Occidente Central: 550.00 soles

Pullman: 700.00 soles