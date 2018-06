Al parecer, pase lo que pase en el Mundial Rusia 2018, Christian Cueva tiene seguro que no continuará en Brasil. De hecho, el volante peruano podría quedarse en Europa y probar suerte, por segunda vez, en España, en el Rayo Vallecano , club que acaba de firmar su regreso a la Liga Santander y donde el peruano ya jugó en la temporada 2013-14. Así lo dio a conocer Daniel Machado, representante de la empresa que maneja al volante.

"España es lo que más le gusta a él como carrera, es un mercado en el que estamos trabajando muy fuerte. Pero han llegado ofertas de China, del mundo árabe, y de otros mercados que tienen mucha plata, pero como carrera a Cueva le interesa su futuro y creo que con 26 años puede triunfar en España", apuntó Machado a Radio Ovación.



Recordemos que Cueva tuvo un paso discreto por el fútbol español hace cinco años en el equipo de Vallecas, en Madrid, donde no gozó de muchos minutos e incluso alternó con la filial.



Lo que sí, según informó Daniel Machado, "Cueva no vuelve a Sao Paulo. Todavía no hemos definido nada y seguimos buscando. Si antes del Mundial llega algo que es conveniente, firmamos antes, no tenemos problemas".