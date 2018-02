Las últimas semanas de Christian Cueva en Sao Paulo fueron muy complicadas. Llegó con días de tardanza a los entrenamientos del club para la pretemporada y también se ganó las críticas de algunos de los hinchas de su equipo por colgar en Instagram un mensaje donde apuntaba que "no se sentía querido en el cuadro paulista. Ante esto Paolo Guerrero , capitán de la Selección Peruana, no se quedó de brazos cruzados.

Christian Cueva reveló en conversación con Globoesporte que Paolo Guerrero habló con él vía telefónica y le llamó la atención por lo ocurrido en el 'Tricolor'. El 'Depredador' tiene claro que el popular 'Aladino' - como se le conoce en tierras peruanas - debe centrarse en jugar para llegar a buen nivel al Mundial Rusia 2018.

"Él me conoce mucho. Primero me llamó para calmarme y para que pensara en las cosas que no tenía más que hacer. Hablé casi 45 minutos con él y realmente me sirvió esa charla", sostuvo Cueva, quien tuvo minutos el fin de semana pasado frente al Bragantino (1-0) por el Torneo Paulista.

Además, el ex Unión Española, Alianza Lima y Toluca de México sostuvo que su mira también está en ser parte del plantel nacional al Mundial. "Somos amigos. Entre todos nos preocupamos en estar bien; eso fue fundamental para clasificarnos al Mundial también. Cada uno se siente responsable del otro para que quedemos enfocados y no cometamos los mismos errores", añadió.

De otro lado, se espera que Christian Cueva sea titular este jueves con Sao Paulo por la Copa de Brasil ya que su cuadro se verá las caras frente al CSA en condición de visitante. Luego recibirá al siempre complicado Santos en el Morumbí por el Torneo Paulista.