El mundo del fútbol siguió de cerca el caso de Christian Eriksen, quien se desplomó de forma repentina debido a un paro cardíaco durante el partido entre Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa 2021. Las principales figuras del deporte se mantuvieron atentas a su evolución y le brindaron los mejores ánimos para su pronta recuperación. Es el caso de José Mourinho.

El técnico portugués dirigió al danés por media temporada en el Tottenham y su estado de salud le preocupó. En una reciente entrevista, ‘The Special One’ reveló que, si bien lloró por lo sucedido, con la evolución positiva de Eriksen ahora es momento para celebrar.

“Hoy no puedo dejar de pensar en lo que sucedió ayer. Creo que es un día para celebrar, no para estar triste. Fue mucho más importante que el fútbol pero al mismo tiempo creo que también mostró los buenos valores del fútbol. El amor, la solidaridad, el espíritu familiar. No se trataba solo de su familia, se trataba de la familia del fútbol. El fútbol une a la gente”; señaló en talkSPORT.

“Recé ayer, lloré ayer, pero cuántos millones lo hicieron en todo el mundo. Creo en muchos porque el fútbol puede unir a las personas. Ayer, por razones equivocadas, el fútbol unió a la gente, al final podemos celebrar que Christian está vivo”, agregó.

Y si bien no pudo hablar con Eriksen tras su accidente, Mourinho señaló que conversó con Pierre-Emile Hojbjerb sobre el estado de salud de su expupilo. “Las noticias son buenas, así que creo que es un momento para celebrar”, finalizó el técnico portugués.

Christian Eriksen se desplomó en su partido de la Eurocopa

Eriksen sufrió un desvanecimiento en solitario cuando iba a controlar un balón en la banda izquierda del ataque de la selección danesa. La rápida asistencia médica en el propio césped permitió, tras un duro cuarto de hora en el que se temió lo peor, estabilizarle y posteriormente fue trasladado a un hospital cercano al estadio Parken, donde debe ser sometido a profundos exámenes médicos para tratar de descubrir las causas de su desvanecimiento.

El encuentro fue suspendido inicialmente por la UEFA, pero se reanudó casi dos horas después tras comprobar los jugadores que Eriksen se encontraba en buenas condiciones y de que hubiera acuerdo por todas las partes implicadas en el partido.

Finlandia, que debutaba en una gran fase final, acabó llevándose el triunfo por 0-1 con un tanto de Joel Pohjanpalo a los 59 minutos. Dinamarca dispuso de un penalti para igualar el encuentro, pero lo malogró Pierre-Emile Höjbjerg.