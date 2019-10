'Codinome' futbolero: los mejores apodos de todos los tiempos de los jugadores [FOTOS]

Hoy ya se ve con menos frecuencia, pero hubo un tiempo, sobre todo en los entrañables años 90, en los que era más fácil reconocer a un futbolista por su apodo que por su nombre real. Algunos de estos jugadores, incluso, son recordados a la fecha, precisamente por su sobrenombre que por alguna hazaña deportiva. Tal vez, el que 'sobrevive' a la fecha sea el terrible 'Asesino con cara de niño', que no es otro que Ole Gunnar Solskjaer , actual técnico del Manchester United.

Antes de su etapa como entrenador del equipo de 'Old Trafford', el noruego era recordado por marcar el gol decisivo para el 'ManU' en la final de la Champions League frente al Bayern Munich en 1999. El delantero no solía ser titular, pero tenía una habilidad especial para pisar césped y anotar. Y entre eso y su rostro, no podía existir mejor 'mote' para él.



Pero claro, Solskjaer es solo quien encabeza esta lista que la comparte con un tal 'Copito de Nieve', 'Lechuga', 'Mortadelo', o hasta con un 'Doctor terror'. ¿A quiénes pertenecen estos sobrenombres? Los repasamos a continuación.

