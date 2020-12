Colo Colo vive una etapa complicada en su historia futbolística, luego de colocarse en los últimos lugares de la tabla de posiciones en el torneo chileno, lo que compromete seriamente al ‘Cacique’ con la permanencia en la Primera División. Por ello, decidieron contratar a un histórico como Jorge Valdivia, quien vuelve con un solo objetivo.

“Vuelvo porque el equipo necesitaba reforzarse y yo entro en ese rango. Me siento como alguien que puede sumar en lo futbolístico y en lo anímico. Firmé un contrato por tres meses. Yo buscaba firmar por un año, pero cuando se dio lo de los tres meses dije que sí porque es una oportunidad única para todos, no solo para mi, para revertir esta situación”, sostuvo el ‘Mago’ en conferencia de prensa.

Jorge Valdivia está apto para ser tomado en cuenta en Colo Colo, pero es consciente de que deberá esperar un poco para poder comprender la idea de juego y aportar desde su posición todo lo que pueda para comenzar a sumar en el campeonato chileno.

“Me encantaría jugar el martes, pero eso va a depender de cómo vaya entrenando. Estoy consciente de que no hay tiempo, pero si vengo para jugar tengo que ponerme bien y no me puedo saltar la parte física. No es excusa el día de mañana decir ‘no, yo llegué y ya estaba todo cocinado’. Voy a tener la misma responsabilidad que todos los que estamos acá para salir de esta situación. Es un desafío tremendo”, agregó.

Jorge Valdivia sabe que su experiencia puede ser vital en una etapa de mucha presión que se vive en Colo Colo, club que podría escribir una de las páginas más tristes de su historia, si es que no levanta cabeza.

“Yo si me sintiera presionado me quedo en mi casa y digo ‘no, ese fierro no lo agarro yo’. Hoy estamos en una situación atípica a lo que dice la historia del club, pero está en nosotros salir adelante”, finalizó el ‘Mago’ en su presentación.