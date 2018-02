El Torneo Nacional de Chile ya está en marcha y el vigente campeón, Colo Colo inicia la defensa del título en el Estadio Regional Calvo Bascuñán, cuando visite a Deportes Antofagasta en el marco de la primera jornada. El duelo se disputará desde las 10:00 a.m. (hora peruana).

PAÍS HORARIO México 9:00 a.m. Perú 10:00 a.m. Colombia 10:00 a.m. Ecuador 10:00 a.m. Chile 12:00 p.m. Argentina 12:00 p.m. Brasil 12:00 p.m.

Los 'albos' llegan al debut con una Supercopa en el bolsillo, luego de que vencieran a Santiago Wanderers el pasado 26 de enero por 3 a 0. De igual manera, Pablo Guede reforzó su plantilla, pues el 'Cacique', además del Torneo Nacional, afrontará la Copa Chile y la Copa Libertadores.



Para este año se incorporaron Brayan Cortés, el seleccionado Carlos Carmona, Juan Manuel Insaurralde, y el más reciente, César Pinares.

Deportes Antofagasta, por su lado, buscará mejorar lo hecho en el 2017, donde culminó el campeonato en la séptima posición y no logró alcanzar ningún cupo para algún torneo internacional.



De hecho, los 'Pumas' cambiaron de técnico: Gerado Ameli tomó las riendas en reemplazo de Nicolás Larcamón. Entre los principales 'jales' que llegaron están el venezolano Eduard Bello, el ex Colo Colo Felipe Flores, Michael Lepe y el ex U Juan Ignacio Duma.