¡Conectados desde Miami! Colombia vs Brasil vía RCN: juegan EN VIVO por amistoso internacional | Fecha FIFA

Mira AQUÍ las incidencias del Colombia vs. Brasil EN VIVO | y EN DIRECTO vía SporTV, Globo, RCN, Caracol TV, Win Sports, DirecTV y beIN Sports ONLINE y LIVE HD desde el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos) por amistoso de Fecha FIFA 2019, este viernes 6 de setiembre a partir de las 7:30 p.m. (hora en Lima y Bogotá). Mira las principales incidencias del encuentro por el MINUTO a MINUTO de Depor.com. Engánchate también a los perfiles en Twitter de las selecciones de Colombia y Brasil.



La gran atracción será la vuelta de Neymar a la 'Canarinha', luego de que quedara fuera de la Copa América que organizó y ganó su selección, por una lesión previo a dicha competencia.



El delantero viene de ser el protagonista de la última ventana de traspasos, tras declarar que no quería seguir en el PSG, aunque luego tuvo que quedarse pues ni el Barcelona ni el Real Madrid lograron ficharlo.

La transmisión del duelo de preparación estará a cargo del canal Caracol para los residentes en Colombia, mientras que SporTV y Globo pasarán las acciones a través de sus señales en Brasil.

El retorno de Neymar a los terrenos de juego es la gran atracción del compromiso que cumplirán ambas selecciones: la reaparición de la Canarinha tras su consagración en la Copa América. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Colombia vs. Brasil | Horarios del partido:

19:30 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:30 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

21:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

01:30 horas - Reino Unido

02:30 horas - España, Italia, Francia, Alemania

El atacante del PSG, tras su frustrado retorno al Barcelona, volverá a vestirse de corto tres meses después de su última actuación, el amistoso que Brasil y Catar jugaron el 5 de junio en Brasilia.

El entrenador Tite confirmó que Neymar jugará en el partido ante Colombia, tres meses después de haberse lesionado.

El delantero "clínicamente se ha recuperado de la lesión que, como todos recuerdan, lo apartó de la Copa América" Brasil-2019, que ganó el anfitrión en julio pasado, señaló Tite este jueves durante una rueda de prensa en un hotel de Miami.

"Si no estuviera bien, no estaría con la selección. No somos irresponsables para forzar una situación que va contra la salud del atleta", subrayó el entrenador.

En aquel amistoso entre Brasil y Catar, Neymar se lesionó a los 20 minutos en el tobillo y quedó al margen de la Copa América.

El delantero no juega 90 minutos desde el 27 de abril, cuando disputó la final de la Copa de Francia con el PSG, y es el único de todos los convocados que actúan en Europa que todavía no ha jugado en esta temporada 2019-20.

A pesar de su falta de ritmo, el seleccionador brasileño, Tite, sigue confiando ciegamente en su gran estrella, que liderará nuevamente el ataque de la Seleçao.

Tite debe seguir apostando por el equipo base que ganó la Copa América en julio, aunque con tres novedades en el once.

El guardameta Ederson entra en lugar del lesionado Alisson; Neymar sustituye a Everton 'Cebolinha' (quien no fue convocado para disputar con Gremio la semifinal de la Copa de Brasil); y Richarlison entrará en lugar del sancionado Gabriel Jesús.

El partido podría suponer el debut con la selección absoluta de Vinicius Junior, el joven jugador del Real Madrid convocado por primera vez por Tite para los amistosos contra Colombia y el martes 10 contra la selección peruana, en Los Ángeles.

"Estoy feliz de estar aquí realizando ese sueño. Es difícil creer que a los 19 años esté aquí, al lado de los mejores jugadores, al lado de mi ídolo [Neymar] y de las personas que siempre seguí", afirmó el joven atacante en rueda de prensa.

Por su parte, Colombia vuelve a entrar en acción tras su eliminación en los cuartos de la Copa América contra Chile.

Los cafeteros fueron el mejor equipo en la fase de grupos del torneo, en la que mostraron un buen fútbol y ganaron los tres partidos disputados, aunque chocaron contra el cerrojo defensivo de Chile en cuartos y quedaron eliminados en la tanda de penaltis.

Para los amistosos contra Brasil y Venezuela, Colombia no dispondrá de sus dos jugadores más renombrados, James Rodríguez y Radamel Falcao, a quien el técnico portugués Carlos Queiroz dejó fuera de la lista por problemas físicos.

La gran duda en el once cafetero es saber quien ocupará el lugar de James, el único mediapunta nato del equipo, como admitió el propio Queiroz cuando anunció la lista de convocados.

"Tenemos que seguir adelante con el fútbol creativo, de mucha penetración de pases, de consistencia. No tengo un volante 10, pero sí cuatro 11 que pueden crear desequilibrio en toda la cancha".

Queiroz debe seguir apostando por once titular con el que disputó la Copa América, con la entrada de Jefferson Lerma en el centro del campo en lugar de James y de Luis Muriel, lesionado en el primer partido del torneo continental, sustituyendo a Falcao en el ataque.

La preparación de ambos equipos en Miami se vio afectada por el huracán Dorian. Brasil tenía previsto entrenarse durante la semana en la Barry University, que fue cerrada por seguridad.

Ello hizo que la 'canarinha' tuviera que ejercitarse en un pabellón indoor de los Miami Dolphins, de césped artificial.

Colombia también tuvo que entrenarse bajo techo en el CT de los Dolphins, debido al mal tiempo.

Colombia vs. Brasil | Posibles alineaciones:

Brasil: Ederson - Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Casemiro, Arthur, Coutinho - Neymar, Richarlison, Firmino. DT: Adenor Leonardo Bachi 'Tite'.

Colombia: Ospina - Tesillo, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Medina - Cuadrado, Barrios, Lerma, Uribe - Roger Martínez y Muriel. DT: Carlos Queiroz.

Fuente: AFP

► PSG no solo preguntó al Real Madrid por Vinicius: ¿qué otro equipo top buscó su fichaje este 2019?



► Messi podría salir en cualquier momento del Barcelona: conoce las principales cláusulas de salida del club



► Las portadas de Paolo Guerrero que clasificaron al Inter a la final



► No le salió nada: Cristiano es viral por caerse a su piscina y quemar tostadas para desayuno