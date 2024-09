Colombia vs Camerún se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este martes 3 de septiembre desde el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por la segunda fecha de la fase de grupos del Grupo A del Mundial Femenino Sub 20. El encuentro está programado para iniciar a las 8:00 de la noche (horario en Perú y Colombia) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de DirecTV Sports y DSPORTS. En Colombia, se podrá ver también por RCN Fútbol y Gol Caracol. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Colombia vs Camerún: la selección cafetera busca la victoria para asegurar su pase a octavos del Mundial. (Selección Colombia)





