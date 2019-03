¡Apareció el crack del Tottenham! Colombia sufrió gol de Corea del Sur tras grave falla de Arboleda [VIDEO]

El partido amistoso internacional entre Colombia vs Corea del Sur vio caer su primer gol a los 16 minutos por medio de Son Heung-Min , quien tras una gran desatención de la defensa 'cafetera' y error de Arboleda, aprovechó para abrir el marcador.



Tal como dejan ver las imágenes, Colombia perdió una pelota en salida, Corea del Sur aprovechó la velocidad y Son se encontró con un gran pase quedó frente al arco. Su remate llevó tal fuerza que el portero Arboleda quedó en evidencia: no puso bien las manos.



Para el Amistoso Internacional ante Corea del Sur, Colombia, con varias modificaciones en su once, se paró con: Arboleda; Orejuela, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Borja; Cuéllar, Matheus; Villa, Díaz, Morelos; Zapata.

Más del Colombia vs Corea del Sur

Recordemos que Carlos Queiroz debutó con el pie derecho como entrenador de la selección de Colombia. Hace unos días, los 'Cafeteros' vencieron 1-0 a Japón en tierras niponas y empezaron una nueva etapa con el portugués, que tomó el lugar que dejó el argentino José Néstor Pékerman.



Colombia busca llegar de la mejor forma para el inicio de la Copa América Brasil 2019, en la que está agrupado con Argentina, Paraguay y Qatar. Corea del Sur -que viene de vencer 1-0 a Bolivia- tiene en diciembre el Campeonato de Fútbol del Este de Asia 2019.

► Todos caen: las lesiones más dolorosas que sufrió Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera [FOTOS]



► Con Vinicius Jr. a la cabeza: 10 jóvenes figuras del Real Madrid y Barcelona a seguir [FOTOS]



► "¡Ineptos!": la dura crítica de Maradona a Argentina tras derrota ante Venezuela en la vuelta de Messi



► ¿Llega o no a la Champions? Cristiano Ronaldo habló sobre su lesión sufrida en el Portugal-Serbia