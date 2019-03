Colombia vs. Corea del Sur por el segundo triunfo en Asia: juegan en Séul por amistoso internacional

Colombia vs. Corea del Sur se enfrentan ( EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | LIVE) en un partido amistoso internacional, este martes 26 de marzo, desde las 6:00 a.m. (hora peruana). La transmisión se encuentra a cargo de Caracol TV, solo para territorio de Colombia. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Los cafeteros van por su segundo triunfo en Asia para cerrar una gira de forma exitosa, previo a la Copa América de Brasil.



Colombia continúa su gira asiática con su visita a Corea del Sur, ante la que sostendrá su segundo partido de la fecha FIFA. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Mundialista de Seúl.

Colombia vs. Corea del Sur: horarios del partido

México - 5:00 a.m.

Ecuador - 6:00 a.m.

Perú - 6:00 a.m.

Colombia - 6:00 a.m. | CaracolTV

Bolivia - 7:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

Argentina - 8:00 a.m.

Uruguay - 8:00 a.m.

Paraguay - 8:00 a.m.

España - 12:00 p.m.

Carlos Queiroz debutó con el pie derecho como entrenador de la selección de Colombia. hace unos días. Los 'Cafeteros' vencieron 1-0 a Japón en tierras niponas y empezaron una nueva etapa con el portugués, que tomó el lugar que dejó el argentino José Néstor Pékerman.

"Será un partido de trabajo, siempre jugamos para hacer buen fútbol y ganar, esa es la mentalidad, no hay situaciones perfectas, es un juego de errores, pero debemos tomar riesgo", analizó Queiroz sobre lo que puede ser el próximo cotejo.

Asimismo, el técnico se mostró cauteloso sobre los coreanos. "El fútbol de Corea es más ágil, son muy rápidos. Son más poderosos que Japón, Corea tiene un fútbol más elaborado, más trabajado. Ellos llegan al área de una manera más fuerte. La movilidad los caracteriza en los duelos personales", agregó.

Colombia busca llegar de la mejor forma para el inicio de la Copa América, en la que está agrupado con Argentina, Paraguay y Qatar. Corea del Sur -que viene de vencer 1-0 a Bolivia- tiene en diciembre el Campeonato de Fútbol del Este de Asia 2019

Colombia vs. Corea del Sur: probables alineaciones

Corea del Sur: Kim Seung-Gyu, Hong Chul, Kwon Kyung-Wonm, Kim Min-Jae, Ju Se-Jong, Hwang In-Beom, Na Sangho, Son Heung-Min, Ji Dong-Won, Kwon Chang-Hoon y Kim Moon-Hwan

Colombia: Iván Arboleda, Luis Orejuela, Davinson Sánchez, Jeison Murillo, Cristian Borja, Mateus Uribe, Gustavo Cuéllar, Duván Zapata, James Rodríguez, Luis Díaz y Radamel Falcao.

