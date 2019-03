Colombia vs Corea del Sur: fecha, hora y canal del amistoso internacional por fecha FIFA 2019

Colombia vs Corea del Sur se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por amistoso internacional de la fecha FIFA 2019, este martes en el estadio Mundialista de Seúl, a partir de las 6:00 a.m. (hora peruana y colombiana) por la señal de DirecTV Sports y Caracol TV. Sigue la transmisión y narración del encuentro ONLINE y también los goles por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.



Colombianos y coreanos se batirán un año y medio después de que los 'Tigres de Asia' vencieran 2-1 a los sudamericanos en un amistoso en Suwon.

Colombia vs Corea del Sur: horarios del partido:

México - 5:00 a.m.

Ecuador - 6:00 a.m.

Perú - 6:00 a.m.

Colombia - 6:00 a.m. | CaracolTV

Bolivia - 7:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

Argentina - 8:00 a.m.

Uruguay - 8:00 a.m.

Paraguay - 8:00 a.m.

España - 12:00 p.m.

Impulsado por la victoria 1-0 ante Japón el viernes en su debut como entrenador de Colombia, el portugués Carlos Queiroz apunta a cerrar esta fecha FIFA con broche de oro.



Para ello, el técnico luso adelantó que hará unos cuantos retoques al once que venció a los nipones en Yokohama. Sin detallar en los cambios, el exentrenador del Real Madrid advierte que las rotaciones hacen parte de la afinación de detalles para la Copa América de junio en el gigante latinoamericano.



El 'Tigre' Radamel Falcao comandará el ataque colombiano junto a James Rodríguez tras las ausencias por lesión de los volantes Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado.

Aunque nunca se han enfrentado oficialmente, en seis encuentros amistosos Corea del Sur solamente ha caído una vez ante Colombia. Los asiáticos, que ocupan el puesto 38 del escalafón FIFA, ajustan tres victorias y dos empates.



Bajo el liderazgo del portugués Paulo Bento, que asumió el mando en septiembre tras la salida de Shin Tae-yong, los coreanos vencieron 1-0 a una aguerrida Bolivia en Ulsan.

Colombia vs Corea del Sur: alineaciones probables:

Colombia : Camilo Vargas - Luis Manuel Orejuela, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Cristian Borja - Wilmar Barrios, Mateus Uribe - Luis Díaz, James Rodríguez, Duván Zapata - Radamel Falcao García. DT: Carlos Queiroz.



Corea del Sur: Seung-gyu Kim - Moonhwan Kim, Minjae Kim, Kyung-Won Kwon, Chul Hong - Lee Kang In, Se-Jong Ju, Paik Seung Ho, Sang Ho Na - Hwang Eui Jo, Heung-min Son. DT: Paulo Bento.

